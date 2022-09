BMW teste actuellement différents prototypes de la Série 5 à travers toute l'Europe. Nos photographes ont déjà capturé quelques photos des prototypes de la future M5, mais ces derniers clichés sont plus révélateurs.

La société bavaroise a probablement tenté de tester le système de refroidissement du véhicule sous une charge lourde avec la remorque attachée à l'arrière. C'est pourquoi le bouclier avant est moins camouflé qu'auparavant et nous pouvons enfin voir la forme et le design du pare-chocs avant. La pièce en plastique semble très sculptée avec une grande ouverture dans la section inférieure et une forme trapézoïdale de la grille inférieure. Deux autres ouvertures d'air sont visibles sur les côtés du pare-chocs.

Galerie: Photos espion BMW M5 - Septembre 2022

17 Photos

Au début du mois, nous avons vu un autre prototype avec un pare-chocs entièrement recouvert mais portant ses phares de série. Les clichés les plus récents montrent une voiture équipée de feux provisoires, mais il y a déjà suffisamment d'informations pour que les illustrateurs puissent créer un premier aperçu de la nouvelle M5. Nous espérons avoir bientôt un rendu à partager avec vous.

À part le pare-chocs non dissimulé, ce prototype ressemble beaucoup à toutes les M5 précédentes que nous avons repérées. Il porte des autocollants "Hybrid Test Vehicle" sur les portes avant et le pare-chocs arrière, ce qui montre que la nouvelle M5 aura un groupe motopropulseur électrifié. Elle combinera un moteur V8 biturbo de 4,4 litres avec un moteur électrique pour une puissance maximale estimée à environ 650 chevaux.

Ce que vous pouvez voir dans les photos ci-jointes ci-dessus est la M5 berline. Nous disons cela parce que sa mise en production est prévue pour juillet 2024 et qu'elle sera suivie d'une M5 Touring plus tard dans l'année. Nous n'avons pas encore vu de prototypes de la voiture à toit long.