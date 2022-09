BMW M célèbre son 50ème anniversaire cette année, et c'est l'occasion pour la division sportive de dévoiler une nouvelle CSL. La M4 fait partie des très rares BMW à s'offrir le blason CSL, synonyme d'hyper-sportivité.

D'autres, dont les quatre prototypes secrets récemment dévoilés par BMW, n'ont pas eu cette chance.

La nouvelle M4 CSL est la BMW de série la plus rapide à faire le tour du circuit Nordschleife, la fameuse Boucle Nord du Nürburgring, en 7:20.2 seulement. C'est grâce aux améliorations de performance appliquées par la division des sports automobiles emblématique, qui nous donne la voiture M la plus hardcore à ce jour.

Galerie: BMW M4 CSL (2022)

53 Photos

Grâce aux économies de poids réalisées, 100 kilos, la BMW M4 CSL est censée abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Et atteindre 200 km/h en 10,7 secondes. Tout cela grâce au moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo, retravaillé, qui développe jusqu'à 550 chevaux (404 kilowatts), soit 40 chevaux de plus que la M4 Competition.

Le couple atteint 649 Newton-mètres de 2750 à 5950 tr/min. BMW a également amélioré la pression de suralimentation à 30,5 psi dans la M4 CSL, une augmentation par rapport aux 24,7 psi de la M4 Competition.

Dans la vidéo ci-dessus, Motorsport Magazine a fait un essai d'accélération pour la M4 CSL. Le sprint de 100 km/h a été réalisé en 3,7 secondes, tandis que les 200 km/h ont été atteints en 10,9 secondes. Des chiffres conformes à ceux annoncés par BMW. Ouf !

En revanche, comme l'accélération ne s'est faite que sur 1 km (0,62 mi), la vitesse maximale limitée électroniquement de 307 km/h n'a pas pu être atteinte. Quoi qu'il en soit, la M4 CSL a atteint 271 km/h sur la distance indiquée et à la regarder faire, ça semblait plutôt facile pour elle !