La nouvelle année pour Ferrari commence là où 2022 se termine, avec l'arrivée sur les routes du modèle le plus attendu et le plus révolutionnaire lancé par le Cavallino dans le nouveau millénaire, le SUV Purosangue. L'entreprise a annoncé l'été dernier pas moins de 15 nouveaux modèles d'ici 2025 et la liste ne s'arrête certainement pas là, bien qu'il n'y ait pas encore d'informations sur le reste du programme.

Nous devrions voir au moins un premier aperçu de l'héritier de la dynastie des supercars de route, probablement lié à la 499P prête à courir aux 24 Heures du Mans 2023. Il y a aussi une version évoluée de la SF90 et bien sûr sans oublier les voitures spéciales et les One-Offs ne manqueront pas.

Voici donc les nouvelles Ferrari 2023:

Ferrari SF90 "Evoluzione"

Première hybride rechargeable du Cavallino, la Ferrari SF90 Stradale est aussi la voiture qui bat les records puisqu'avec ses 1 000 ch "combinés", elle est aussi la voiture de route la plus puissante qui ait jamais quitté les portes de Maranello. Cependant, selon une tradition récente, chaque berlinette à moteur arrière reçoit une mise à niveau technique et de performance avant de laisser la place à la génération suivante.

Ferrari SF90, photos espions de la version spéciale

Dans son cas, un certain nombre d'exemplaires masqués ont été repérés dans les environs de Maranello au début de l'année, mais celui qui a été récemment "intercepté" attire particulièrement notre attention: il présente une curieuse silhouette et laisse entrevoir un développement aérodynamique destiné à la vitesse. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles précises mais nous nous attendons à ce qu'il apparaisse dans la seconde moitié de l'année.

Nom Ferrari SF90 'Evoluzione' (non confirmé) Carrosserie Berlinetta 2 places Moteur Hybride rechargeable à essence Date d'arrivée Second semestre 2023 Prix N/C

Ferrari 499 Stradale

Le règlement de la catégorie Hypercar du Mans, qui inclut la Ferrari 499P présentée il y a quelques jours, permet aux constructeurs d'aligner à la fois des voitures dérivées de la production et des prototypes nouvellement développés. Le bolide de Maranello, qui adopte une variante du groupe motopropulseur hybride (V6 bi-turbo+électrique) de la 296 GTB, a déjà une certaine parenté avec le monde de la production.

Ferrari 499P

Cependant, le président de Ferrari, John Elkann, a lui-même déclaré qu'il s'agissait d'un laboratoire technologique pour les futures voitures routières. Si l'on considère que la première Ferrari 100 % électrique ne verra pas le jour avant 2025, il est concevable que Ferrari s'en inspire pour la prochaine supercar, héritière de la LaFerrari dont Elkann lui-même a confirmé cet été la venue.

Nom Ferrari 499 Stradale (non confirmé) Carrosserie Coupé Moteur Hybride rechargeable à essence (à confirmer) Date d'arrivée Au cours de l'année 2023 (présentation) Prix N/C

Ferrari Roma Spider

Ceux qui pensaient que la Ferrari Roma était en quelque sorte l'alter-ego coupé de la Portofino se trompent apparemment : comme elle l'a fait avec la 812 Superfast, également proposée en version GTS, il semble que Ferrari ait l'intention de réaliser une version cabriolet de la berlinette V8 à moteur avant.

Ferrari Roma Spider, les premières photos espion

Seulement "un demi-projet", car les images capturées de nuit montrent un modèle fortement camouflé sous lequel un restylage ou une évolution encore plus rapide de la Roma pourrait être dissimulé. Des rumeurs ont déjà fait état d'un éventuel spider : si c'est le cas, il s'agirait d'un modèle avec un toit en toile, étant donné que le toit métallique est déjà l'apanage de la Portofino, ou une " Targa " comme la 812 GTS.

Nom Ferrari 812 Competizione et Competizione A Carrosserie Berlinetta et Coupé-Targa Moteur Essence Date d'arrivée Février 2022 Prix 499 000 à 578 000 euros

Ferrari Purosangue

Dévoilée il y a quelques semaines, le Purosangue, première voiture de série à quatre portes de Ferrari, n'a pas failli aux attentes, se révélant être dotée de caractéristiques exceptionnelles au point de représenter presque une nouvelle catégorie de voiture performante.

Avec un peu moins de cinq mètres de long, deux mètres de large et moins d'un mètre et demi de haut, elle fait ses débuts avec un V12 classique de 725 ch, quatre roues motrices, des instruments de haute technologie pour un prix de base qui dépasse les 400 000 euros. Les premières livraisons sont attendues au printemps. Ce n'est qu'à un stade ultérieur, et probablement dès 2023, qu'un deuxième moteur avec moins de cylindres et peut-être une version hybride pourraient être proposés.