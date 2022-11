L'ensemble des nouveautés Alfa Romeo prévues pour les années à venir commence à s'accélérer. Après une année 2022 sous la bannière du Tonale, Alfa Romeo continue d'actualiser et d'élargir sa gamme avec des modèles très différents en 2023.

Tout d'abord, la marque prépare un autre modèle surélevé, le Brenner (même si le nom final ne sera pas celui-là), qui sera aussi le premier Alfa à moteur 100 % électrique. Nous attendons aussi le restylage de la Giulia et du Stelvio ainsi qu'une nouvelle supercar sur base de Maserati.

Voici ce qu'il y a de nouveau chez Alfa Romeo pour 2023 :

Alfa Romeo Brenner

Le nom n'a pas encore été confirmé, mais le Brenner sera le troisième SUV de la firme de Biscione après le Stelvio et le Tonale. Il développera ainsi la gamme en se glissant dans la ligne des SUV urbain à succès.

Le rendu de l'Alfa Romeo Brennero

Par rapport à l'année dernière, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur ce modèle, nous savons maintenant qu'il sera un dérivé du Jeep Avenger et du prochain SUV urbain de Fiat, tous construits à Tichy, en Pologne, sur la nouvelle plateforme SLTA Small. Comme ces derniers, il disposera d'une variante électrique, mais celle-ci ne devrait arriver qu'en 2024, tandis que les premiers modèles commercialisés seront des versions hybrides essence.

Nom Alfa Romeo Brenner Carrosserie SUV Moteurs Hybride essence, électrique Date d'arrivée Mi-2023 (hybride), 2024 (électrique) Prix N/C

Restylage de l'Alfa Romeo Giulia

Voici les premières images des prototypes de la prochaine Giulia. Elles montrent la berline avec un léger camouflage sur les phares.

Le restylage de 2023 devrait être beaucoup plus important que le lifting d'il y a quelque temps. Les formes et les technologies pourraient s'inspirer directement de celles de la Tonale, avec la possibilité d'utiliser également des nouveaux feux à LED.

À l'intérieur, en revanche, les innovations pourraient être tout aussi importantes en termes d'instrumentation, avec l'arrivée de nouveaux écrans plus grands et des fonctionnalités étendues. Parmi les moteurs, une évolution hybride légère est attendue pour les unités actuelles à quatre cylindres, avec de légères différences de performances mais une réduction de la consommation de carburant et des émissions.

Nom Alfa Romeo Giulia et Stelvio Carrosserie Berline et SUV Moteurs Essence, et diesel (éventuellement mild hybrid) Date d'arrivée Juin 2022 Prix N/C

Alfa Rome Stelvio restylé

Des spécimens du Stelvio ont également commencé à circuler à Turin ces derniers jours, avec un camouflage aux mêmes endroits que sa "sœur" Giulia.

Il faut donc s'attendre à des nouveautés pour le SUV de taille moyenne de la marque, aussi bien au niveau des feux avant que dans l'habitacle, plus technologique ainsi qu'une connectivité élargie. Il en va de même pour les moteurs, prêts selon toute vraisemblance à accueillir des versions mild hybrides.

Alfa Romeo '33 Stradale

Le nom peut être considéré au premier abord comme fantaisiste, mais si nous creusons un peu, il est plein de sens. Cette nouvelle voiture de sport qui prendra la place des 8C et 4C sera inspirée dans sa conception par la légendaire 33 Stradale, une légende de la course des années 60 et l'une des plus belles voitures de l'époque. En 2023, nous verrons certainement au moins un concept très proche du modèle final.

Alfa Romeo '33 Stradale', le rendu par Motor1

Cependant, il ne faut pas confondre avec l'Alfa 33 de 1983, héritière de l'Alfasud. Cette nouvelle voiture de sport pourrait être équipée d'un moteur central arrière, en l'occurrence un V6. Cela pourrait être dû au fait que la direction de Stellantis n'a pas encore décidé si elle le lancera d'ici 2023 avec un moteur endothermique ou directement en électrique en 2024, lorsque toute la gamme Alfa deviendra zéro émission.