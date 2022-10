Quelle est la plus belle voiture du monde ? Cette question peut déclencher d'interminables débats entre passionnés, n'est-ce pas ? En réalité, il n'y a pas de réponse à cette question, même si plus d'un répondrait certainement qu'il s'agit de l'Alfa Romeo 33 Stradale. Un bijou produit à seulement 18 exemplaires entre 1967 et 1969.

Aujourd'hui, l'une des Alfa Romeo les plus célèbres renaît grâce à M.A.T. (Manifattura Automobili Torino), l'entreprise à qui l'on doit la New Stratos, et qui ajoute aujourd'hui une nouvelle pièce à sa collection "Jewerly", une collection dédiée aux projets les plus exclusifs destinée à recréer des modèles mythiques à la demande des clients.

Réplique originale

À la demande d'un client, qui a souhaité rester anonyme, M.A.T. s'est mis à la recherche des dessins originaux de l'époque pour saisir chaque secret des lignes façonnées par Franco Scaglione, le papa de la 33 Stradale. À partir de là, les designers ont entrepris de la faire revivre, avec des lignes fluides jamais interrompues par quelconques appendices aérodynamiques. L'aluminium qui compose l'entièreté de la carrosserie a été travaillé à la main.

Cette Alfa Romeo 33 Stradale n'est pas un restomod avec une voiture donneuse comme base technique, elle est née "à partir rien", sauf concernant le moteur. Et après 12 000 heures de travail et de recherche, voici sans doute l'une des plus belles recréations au monde.

Le moteur est dérivé de celui de l'Alfa Romeo Montreal (lui-même basé sur celui de la 33 Competizione), à savoir un V8 2,6 litres à carburateur dont la puissance est portée à environ 240 ch, soit 10 de plus que la "vraie" 33 Stradale. Si vous voulez plus de puissance, vous pouvez toujours opter pour la version à injection, mais les carburateurs apportent un charme inégalable.

Fabrication sur-mesure

Comme mentionné au début, le projet est né à la demande d'un client et la voiture a été conçue pour lui et avec lui, en suivant ses indications et ses souhaits. Par exemple, la forme du volant est parfaitement adaptée à ses mains. Trois prototypes ont été créés – par impression 3D – avant d'arriver au design final. Contrairement à l'Alfa Romeo 33 Stradale d'origine, certains éléments ont été ajoutés pour le confort, comme des sièges mieux rembourrés et la climatisation.

Un projet unique et sur-mesure qui aura coûté à son propriétaire environ 1,5 million d'euros. Ce projet en amènera certainement d'autres, des projets qui suivront le désir des clients bien évidemment, et nous devrions donc encore voir de jolies créations venant de chez M.A.T. ces prochaines années.