Depuis la naissance de Stellantis, Alfa Romeo est devenue la marque premium du groupe. Le constructeur est en train de se réinventer, et cela commence par le lancement du nouveau Tonale censé enregistrer plus de ventes que les modèles déjà sur le marché (Giulia et Stelvio). La marque compte quadrupler ses ventes d'ici cinq ans, avant de basculer vers le tout électrique après 2027.

Alfa Romeo travaille sur des modèles spéciaux

En février dernier, lors d'une interview donnée à Autocar, Jean-Philippe Imparato - l'homme à la tête d'Alfa Romeo - a déclaré travailler sur des projets "spéciaux" et en "édition limitée".

"Si nous faisons monter d'un cran la rentabilité d'Alfa Romeo, je suis sûr que Carlos Tavares et moi parlerons de 'voitures de rêve' prochainement. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la création de valeur et la course à l'électrification, mais nous travaillons également sur des projets plus spéciaux. Nous avons beaucoup d'idées, nous n'oublions pas notre passé. Il y a donc des priorités sur la table, mais nous développons certains projets en parallèle."

Une série limitée à 33 exemplaires ?

La semaine dernière, les membres du forum italien Auto Parei ont affirmé que quelques concessionnaires triés sur le volet ont vu les rendus d'un tout nouveau modèle inspiré de l'Alfa Romeo 33 Stradale. Cette nouveauté serait produite en série limitée pour un total de 33 unités. Il se murmure que 16 exemplaires auront une motorisation thermique, tandis que les 16 autres bénéficieront d'un groupe motopropulseur électrique. Quant au dernier et 33e exemplaire, il pourrait être conservé par Alfa Romeo pour l'ajouter à sa propre collection, ou bien, il pourrait être vendu aux enchères pour des œuvres caritatives.

Bien entendu, ces informations sont à prendre avec des pincettes car elles ne sont aucunement officielles. Toutefois, nous ne serions pas étonnés de découvrir un modèle inspiré de la 33 Stradale puisque lors d'une précédente autre interview, Jean-Philippe Imparato a déjà fait allusion à cette beauté du passé. Il a également fait allusion à la Duetto, celle-ci pourrait aussi renaître pour faire battre le cœur des Alfistes.

Le concept 2uettottanta pourrait finalement aboutir

On se souvient qu'en 2010, le concept 2uettottanta crée par Pininfarina a vu le jour pour sceller les 80 années de collaboration entre le constructeur et le carrossier. Présenté au mauvais moment, il avait été abandonné, mais des années plus tard, Jean-Philippe Imparato pourrait le ressortir des archives, lui qui a pour mission de repositionner cette prestigieuse marque.

Galerie: Alfa Romeo 2ueottottanta (2010)