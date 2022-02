Le renouveau d'Alfa Romeo passera inévitablement par les SUV, le segment qui a le plus le vent en poupe ces dernières années. Après la présentation du Tonale, un second SUV, plus compact, devrait pointer le bout de son nez, un modèle qui devrait s'appeler Brennero et qui pourrait voir le jour l'année prochaine.

Le patron d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a affirmé à plusieurs reprises son intention de lancer un nouveau modèle par an jusqu'en 2030. C'est ambitieux, surtout pour une marque qui doit se relancer. Outre le futur Brennero, quels pourraient être les futurs modèles qui composeront la gamme ?

D'abord des SUV, puis des "voitures de rêve"

Lors d'un entretien avec nos confrères britanniques d'Autocar, Jean-Philippe Imparato a révélé que la marque travaille actuellement sur des projets "spéciaux" et "en édition limitée", mais il faudra attendre la fin de l'année pour en savoir plus.

"Si nous faisons monter d'un cran la rentabilité d'Alfa Romeo, je suis sûr que Carlos Tavares et moi parlerons de 'voitures de rêve' prochainement. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la création de valeur et la course à l'électrification, mais nous travaillons également sur des projets plus spéciaux", a affirmé le dirigeant. "Nous avons beaucoup d'idées, nous n'oublions pas notre passé. Il y a donc des priorités sur la table, mais nous développons certains projets en parallèle."

Deux icônes bientôt de retour ?

Lors de cette interview, Jean-Philippe Imparato a fait référence à deux voitures spécifiques qui pourraient servir de base à de futures modèles : le Spider Duetto et la 33 Stradale.

La première est restée sur le marché pendant plus de 28 ans avec quatre générations, tandis que la seconde était une voiture exclusive, extrêmement légère (seulement 690 kilos) fabriquée à seulement 18 unités entre 1967 et 1969.

Alfa Romeo Spider "Duetto"

Si ces projets étaient vraiment en édition limitée, Alfa Romeo pourrait proposer ces deux modèles avec un moteur thermique (et peut-être même une boîte manuelle, qui sait) pour satisfaire les puristes. Si, en revanche, une production de masse était envisagée (ce qui est plus probable pour un modèle comme le Spider), on s'orienterait alors vers des motorisations électrifiées.

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Le Spider aurait pu faire son retour en 2010 en s'inspirant du concept-car Pininfarina 2uettottanta. Le projet a toutefois été abandonné et l'héritage du petit roadster a en quelque sorte été repris par la Fiat 124 Spider.

Pininfarina Alfa Romeo 2uettottanta

Il fut également question du retour de la GTV, mais sous la forme d'une voiture sportive et électrique avec deux ou quatre places. Il s'agirait de la première voiture électrique de la gamme Quadrifoglio.