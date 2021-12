Les Alfa Romeo Giulia GTA et GTAm sont déjà devenues des objets de collection. Avec 500 exemplaires déjà vendus, de nombreux amateurs auraient aimé en mettre une dans leur garage, mais sont restés les mains vides. Mais certains n'ont pas baissé les bras et ont essayé de créer un modèle unique inspiré de la Giulia la plus sportive de toutes.

Nous parlons ici d'un certain Simon Weginer, un amoureux allemand des "Alfa" qui a documenté sur son profil Instagram la transformation de son Alfa Romeo 156 GTA en GTAm.

L'histoire

La création de Weginer imagine une 156 affublée du suffixe GTAm, comme si elle était sortie comme tel il y a 20 ans déjà. D'ailleurs, en 2002, Alfa Romeo avait conçu une telle version, mais sous la forme d'un prototype qui n'a jamais été produit en série.

Comment l'idée est-elle née ? Selon le propriétaire, après être tombé amoureux du son du 3.2 V6 "Busso" de la 156 GTA, il a décidé d'en acheter une. Quelques mois plus tard, à l'hiver 2020, Alfa Romeo présente la Giulia GTAm. C'est à ce moment-là que Weginer a eu l'idée d'ajouter un certain nombre de mises à jour modernes à sa 156 GTA.

Dans le même temps, le propriétaire s'est donné pour "mission" de combler le fossé générationnel qui s'était créé entre la première Giulia GTAm de 1971 et la moderne 2020. C'est précisément pour cette raison que cette 156 très spéciale ne doit pas être considérée comme une simple imitation.

Weginer, en effet, n'a remplacé que certains détails sans faire perdre à la voiture son âme d'origine. Par exemple, le moteur reste à aspiration naturelle, aucun turbo n'ayant été ajouté. En outre, la carrosserie ne comporte pas de passages de roue surdimensionnés ni de grand aileron en fibre de carbone.

Un réglage sans fin

Le résultat que nous vous montrons sur les photos est vraiment intéressant. Et voici comment son propriétaire en parle :

"Pour moi, c'est l'interprétation idéale de l'Alfa Romeo 156 Gran Turismo Allleggerita modifiée. Classique, sportive, originale et unique. Elle est plus puissante que la GTA originale et nettement plus légère, sans perdre l'élégance et le confort d'une voiture de tous les jours. À mon avis, le fossé a été comblé".

La liste des modifications apportées sur l'Alfa Romeo commence par le moteur avec un moteur PS Schulze entièrement reconstruit, capable de développer plus de 300 ch. En outre, nous trouvons un système d'admission en fibre de carbone et un système d'échappement Extreme Tuning avec un silencieux Ragazzon.

Les modifications se poursuivent avec des jantes en alliage OZ Alleggerita de 18 pouces, des pneus Michelin Cup 2 de 225/40 R18, des étriers de frein Brembo dorés et des barres antiroulis Eibach. Dans l'habitacle, les sièges arrière ont été supprimés et des sièges sport Recaro, un volant en Alcantara avec surpiqûres rouges et un système audio avec un amplificateur Hertz HCP-4DK et un subwoofer de 200W ont été ajoutés.

Enfin, sur un plan purement esthétique, on trouve les badges Quadrifoglio et Autodelta, les clignotants à LED brunis et le logo GTAm personnalisé pour le hayon, le moteur et l'intérieur.

La liste est longue et démontre la passion et le dévouement mis dans ce projet incroyable. Qu'en pensez-vous ?