Les Alfa Romeo Giulia GTA et GTAm sont toutes vendues. Les 500 exemplaires produits entre les deux versions ont tous trouvé preneurs, et si vous souhaitez en acquérir une, il faudra désormais scruter les petites annonces. Certains clients profiteront sans doute de l'exclusivité du modèle pour essayer de faire de jolies plus-values.

Moins de quatre mois se sont écoulés entre la présentation, la livraison aux premiers clients (entre mai et juin 2021) et le "sell-out" officiel. Preuve en est, pour une marque généraliste comme Alfa Romeo, que la passion perdure toujours autour de la marque italienne, même si elle traverse une période pour le moins compliquée actuellement.

Les Giulia GTA et GTAm, héritières d'une tradition sportive

Pour rappel, sous le capot des Giulia GTA et GTAm, on y découvre un V6 bi-turbo de 2,9 litres de cylindrée en aluminium. On le connaît déjà puisqu'il anime la Giulia QV ainsi que le Stelvio QV. La puissance a été portée à 540 chevaux, soit 30 chevaux de plus que sur la Giulia QV standard. Avec une telle puissance, la Giulia GTA offre un rapport poids/puissance de 2,82 kg/ch.

L'exercice du 0 à 100 km/h est expédié en 3,6 secondes, soit 0,3 seconde de mieux que la Giulia QV. Certes, sur papier, la différence n'est pas épatante, mais Alfa Romeo promet une voiture encore plus performante grâce notamment à une suspension revue et de nombreux éléments raffermis.

Toutes les modifications apportées permettent d'économiser 100 kilos par rapport à la Giulia QV. L'Alfa Romeo Giulia GTA peut embarquer quatre passagers tandis que sa déclinaison GTAm ne peut transporter que deux personnes. La banquette arrière a été retirée et remplacée par un arceau de sécurité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Giulia GTAm est davantage destinée à une utilisation sur piste, même si elle est autorisée à rouler sur route ouverte.

Ces sportives, destinées aux connaisseurs, démontrent une fois de plus que l'avenir d'Alfa Romeo reste lié à ce délicat équilibre entre la production de masse et la haute performance, des voitures "sans compromis" comme l'évoque régulièrement Jean-Philippe Imparato, le PDG d'Alfa Romeo.

Vendre peu, mais bien vendre

Les Giulia GTA et GTAm font partie d'une success story qui nous rappelle l'importance de proposer le bon produit pour le bon marché. Dans le cas de la Giulia GTA, il s'agit évidemment d'un marché de niche, mais qui reste extrêmement attractif pour de nombreux aficionados. Ces modèles contribuent à façonner une image de marque solide et continuent de faire rêver les clients avec des voitures passionnantes.

L'avenir d'Alfa Romeo réside peut-être dans une politique simple : "vendre peu, mais bien vendre", une recette que Jean-Philippe Imparato a approuvé lors de la présentation du nouveau plan produit de la marque, qui débutera notamment par l'arrivée du Tonale.

À la base, les 500 exemplaires de Giulia GTA et GTAm étaient destinés uniquement aux marchés EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Finalement, environ 1/5 de la production a finalement été vendue ailleurs. En effet, 18 modèles ont été vendus en Australie par exemple, tandis que 88 clients japonais ont pu se l'offrir également.

Les Giulia GTA et GTAm ont-elles finalement eu du mal à se vendre sur son marché de prédilection ? Il faut dire que la note était plutôt salée, avec des prix de départ de 143 000 euros et 147 000 euros HT, soit 171 600 euros et 176 400 euros TTC en France, hors malus écologique. Sans compter les quelques options à ajouter évidemment.