Nous devons attendre encore quelques mois avant de voir la forme finale de l'Alfa Romeo Tonale. Il est toutefois certain que le modèle, qui devrait arriver en 2022, est en plein développement et en phase de test sur route.

Sur la base des dernières photos espions, nos confrères de Motor.es ont réalisé un rendu précis du Tonale montrant la possible forme finale du SUV.

Un SUV musclé

Le look ne sera pas très différent du prototype vu pour la première fois en 2019. Le SUV compact devrait avoir une face avant assez agressive caractérisée par les phares à LED minces et la grande calandre Alfa Romeo. La plaque d'immatriculation - est comme le veut la tradition - déplacée sur la partie gauche.

Le design doit mettre en valeur des formes très musclées avec un capot bombé et une taille plutôt haute. Le rendu présente également des garnitures noires dans la zone de la calandre et dans les jupes latérales pour donner à l'Alfa Romeo un aspect plus "athlétique".

A découvrir bientôt

Le lancement du Tonale était prévu pour cet automne, mais il a été reporté à la demande expresse du PDG d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. La décision de la direction de Stellantis repose sur la volonté de travailler en particulier sur le groupe motopropulseur hybride rechargeable. Au Salon de l'automobile de Genève, début 2022, nous devrions cependant déjà avoir un avant-goût du premier modèle électrifié d'Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale, les premières photos sur le net

Il n'en reste pas moins que la gamme Alfa Romeo a besoin de "sang neuf" le plus rapidement possible, étant donné qu'il ne reste plus que la Giulia et le Stelvio après l'abandon de la Giulietta et de la Mito, qui ont vécu longtemps. Et en effet, après le Tonale, nous pourrions bientôt voir deux autres modèles.

L'un d'eux devrait être le très discuté bébé SUV Brennero, qui est attendu en 2023 avec des moteurs hybrides et électriques et sera "apparenté" aux modèles du même segment de Fiat et Jeep. Il est également question du retour de la GTV en tant que coupé électrique pour défier BMW et Tesla. Enfin, une "renaissance" de la Mito et du Spider n'est pas exclue.