Sugar Design est un illustrateur automobile de talent que vous connaissez peut-être grâce à ses innombrables rendus partagés sur son compte Instagram. En cette période estivale, l'illustrateur s'est amusé à imaginer une Alfa Romeo Giulia break, histoire d'exciter la rétine des fans de la belle italienne.

La Giulia n'a jamais et ne sera jamais commercialisée en déclinaison break. Alfa Romeo préfère sans doute se concentrer sur des modèles qui répondent mieux à la demande du marché, comme l'Alfa Romeo Tonale qui n'attend plus que de recevoir le feu vert pour se présenter aux yeux du monde.

Pour cette illustration en 3D, Sugar Design s'est basé sur une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Il s'agit de la version la plus puissante que vous puissiez vous offrir, pour rappel, elle est motorisée par un moteur V6 de 2,9 litres développant 510 ch. La caisse a été volontairement rabaissée et les jantes surdimensionnées pour un look encore plus agressif.

Le coffre lui donne un certain charme, nous sommes convaincus que cette création serait une très bonne alternative et concurrente à la BMW M3 Touring. Le break allemand est dans les starting-blocks, il s'agira de la première M3 break de l'histoire.

Il est peu probable que la Giulia soit déclinée en break, d'autant plus que ce modèle n'est pas très loin de sa retraite. Cette voiture est en vente depuis 5 ans, et depuis la création de Stellantis suite à la fusion de FCA et de PSA, l'avenir de la Giulia est plus flou.

Alfa Romeo est positionné comme étant le constructeur premium de Stellantis avec DS et Lancia, des modèles seront développés en commun, nous attendons de voir le fruit de ces travaux dès 2024. N'oublions pas que le constructeur italien pourrait lancer après le Tonale un autre crossover, le Brennero, avant de mettre un coup d'accélérateur sur l'électrique.