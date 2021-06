Entre Alfa Romeo et Pininfarina, c'est une grande histoire d'amour. En 2010, Alfa Romeo célébrait son centenaire et Pininfarina soufflait sa 80ème bougie. Cette année-là marquait aussi les 80 ans de collaboration entre le constructeur et le carrossier italien qui est à l'origine de plusieurs de ses modèles comme la Spider Duetto et la GTV.

Un concept qui avait tout pour plaire

Pour sceller les 80 ans d'amitié - et aussi pour donner des idées à Alfa Romeo au cas où - Pininfarina a présenté au Salon de Genève 2010 ce magnifique concept 2uettottanta. Son nom est plein de sens. En effet, 2uetto fait référence à la Duetto Spider qui a été lancée dans les années 60 et qui est restée en production jusqu'en dans les années 90. Ottanta, 80 en Italien, symbolise comme indiqué plus haut la durée de collaboration entre Alfa Rome et Pininfarina.

Plus proche d'un modèle de série que d'une étude, ce concept a fait craquer plus d'un avec son style sensuel et son habitacle épuré. Malheureusement, il ne sera pas produit et passera à la trappe.

Ses mensurations étaient de 4,21 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,28 mètre de haut. Il devait être motorisé par un quatre cylindres en ligne (1750 TBI) placé longitudinalement (propulsion) délivrant environ 235 ch et associé à une boîte séquentielle à six rapports. Léger, il ne pesait que 1220 kg et pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en 6 secondes.

Présenté au mauvais moment

A l'époque, il était convenu qu'Alfa Romeo et Mazda développent une plate-forme commune afin que les deux marques puissent en bénéficier pour le développement de leur roadster respectif. Ces deux modèles, au tempérament différent, devaient être produits au Japon mais Sergio Marchione (ancien patron de FCA) a insisté pour que le roadster Alfa Romeo (probablement inspiré de la 2uettottanta) soit assemblé en Italie. Mazda a bien développé sa MX-5, mais Alfa Romeo a laissé sa place à Fiat qui en a bénéficié pour le développement de sa 124 Spider.

Alfa Romeo a tant bien que mal essayé de perdurer la lignée Spider avec la plate-forme Giorgio, mais tous les projets sont tombés à l'eau car la marque au Biscione devait se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, des modèles plus lucratifs (à plus large diffusion). Avec l'arrivée de Jean-Philippe Imparato et le repositionnement d'Alfa Romeo par Stellantis, on espère que le concept 2uettottanta donnera des idées aux designers car ce séduisant concept (bien qu'aujourd'hui daté) ne peut que charmer les clients.