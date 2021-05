Les grands cabriolets à quatre portes ont connu leur apogée dans les premières décennies du siècle dernier, avec des modèles souvent conçus sur mesure pour des clients fortunés, mais après la Seconde Guerre mondiale, cette carrosserie a disparu. La Mercedes 300 Cabriolet D n'a été produite qu'à 700 exemplaires entre 1951 et 1961. Après elle, on ne se souvient que de la Lincoln Continental, construite jusqu'en 1967.

L'une des principales raisons de l'abandon des berlines cabriolets se trouve dans le passage progressif du châssis plate-forme à la carrosserie autoporteuse. Cette dernière possède dans les piliers et dans le toit un élément structurel important et en leur absence, il est plus difficile d'assurer une robustesse suffisante à la carrosserie. Néanmoins, l'entreprise allemande avait comme un goût de nostalgie.

Quelle élégance

En 2007, peu après le lancement de la Classe S W221, le groupe Daimler-Chrysler a utilisé le châssis du vaisseau amiral pour créer le concept-car Ocean Drive, équipé du puissant moteur V12 de 5,5 litres de la S600 (517 ch, 830 Nm) qui n'était disponible que sur la version à empattement long du modèle de série.

Outre le toit découvrable (qui ne met que 20 secondes pour se déployer) donnant sur un intérieur luxueux, l'Ocean Drive se distinguait également par un design extérieur très différent.

La face avant était inédite et allait inspirer, 3 ans plus tard, celle de la CLS de deuxième génération, tandis que les portes sans cadre et aux poignées presque invisibles semblaient vouloir diluer l'image conservatrice de Mercedes avec un bel effet final : que manquait-il pour passer à la production ?

Proche de la production

Le concept-car a fait ses débuts officiels au salon de l'automobile de Détroit en 2007. On peut dire qu'il était "fait maison", non seulement parce qu'une équipe de conception nord-américaine a contribué au projet, mais aussi parce que c'est sur ce marché que les grands cabriolets à 4 places ont toujours eu le plus de succès. Et c'est ici que l'Ocean Drive aurait dû trouver son public idéal.

Au lieu de cela, elle ne l'a pas fait : les réactions n'ont pas été unanimes et peut-être que le moment n'était pas opportun pour une Classe S décapotable, qui serait arrivée pour la génération suivante même si elle avait conservé les deux portes classiques. Cependant, les Allemands avaient aussi une autre option.

Un concept qui aurait pu être badgé Maybach

En 2007, la marque Maybach, relancée quelques années plus tôt, était dans une phase de déclin : les modèles 57 et 62, basés sur la Classe S W220, semblaient déjà dépassés par rapport à la concurrence britannique et un cabriolet technologiquement plus récent aurait peut-être pu améliorer les choses. Cependant, même cette hypothèse ne s'est pas concrétisée.

Selon la version officielle, cela était dû à une rigidité insuffisante de la carrosserie pour atteindre "les normes plus élevées exigées par la marque Maybach". C'est pourquoi ils ont préféré proposer une alternative avec la Maybach 62 S Landaulet, dont seule la dernière partie de la cabine pouvait être ouverte et qui, de toute façon, a été construite en très peu d'exemplaires.

En fait, la rigidité de la carrosserie du concept ne répondait apparemment même pas aux normes de la marque Mercedes-Benz elle-même. L'Ocean Drive a donc fini par rester un cas unique.