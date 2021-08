Il y a quelques jours, le prototype de l'Alfa Romeo Tonale a été repéré avec des feux arrière provisoires. Les photos n'étaient pas très claires, mais il semble que ce même prototype ait été pris par nos espions de prés, nous donnant un meilleur aperçu du développement actuel du petit crossover.

D'emblée, le responsable du camouflage a fait un excellent travail pour dissimuler le célèbre bouclier de la marque italienne, mais nous savons tous qu'il y a sous ce covering tourbillonnant. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer la grande ouverture du pare-chocs inférieur et les jantes à rayons circulaires, dans la plus pure tradition Alfa Romeo.

Galerie: Photos espion Alfa Romeo Tonale - Août 2021

16 Photos

Nous avons également remarqué que les feux sont plus grands que ceux vus sur le concept Tonale 2019, ce qui n'est pas du tout surprenant. Les poignées de porte arrière sont également déplacées vers les portes au lieu des piliers C comme sur le concept. À l'arrière, le prototype Tonale ici est également vu portant des feux arrière provisoires, tandis que les tuyaux d'échappement intégrés au pare-chocs sont cachés à l'abri des regards.

Dans l'ensemble, nous sommes heureux qu'Alfa tente de garder les proportions du concept, un bon début pour le crossover qui sera placé sous la Stelvio.

Le mois dernier, Alfa Romeo a confirmé que le Tonale arrivera avec une configuration hybride rechargeable, qui sera la première de son genre dans la gamme du constructeur. Les autres options de motorisation et les détails n'étaient pas disponibles à ce stade, mais nous savons tous que le Tonale pourrait utiliser la même plateforme que l'actuelle Jeep Compass.

L'Alfa Romeo Tonale devrait être révélée au cours du premier trimestre de 2022, et les concessions recevront les premiers exemplaires d'ici juin. Il sera certainement vendu aux États-Unis également, contrairement au futur petit crossover de la marque dénommé Brennero.