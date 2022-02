Alfa Romeo Tonale (2022)

L'attente fut longue, mais le grand jour est arrivé pour l'Alfa Romeo Tonale. Le crossover italien fait ses débuts sur internet et se montre enfin aux yeux du public. Lui qui avait été annoncé via un concept à Genève en 2019 puis reporté à plusieurs reprises.

Un crossover tourné vers l'avenir

Mesurant 4,53 m de long, 1,84 m de large et 1,6 m de haut, le design du Tonale est fidèle au concept. Bien que le constructeur italien évoque un design "distinctif, sensuel et tourné vers l'avenir", nous ne pouvons nous empêcher de constater que le Tonale a finalement un style proche de la Giulia et du Stelvio, bien que les designers aient pris soin de redessiner les feux avant et arrière en y apportant une touche de fraicheur et d'agressivité.

Fidèle à ses origines, le Tonale a des phares matriciels adaptatifs de forme sinusoïdale et inspirés de la SZ Zagato. On retrouve également la "ligne GT" sur le profil du crossover rappelant la forme de la Giulia GT des années 60-70.

L'Alfa Romeo Tonale est doté d'un écran numérique de 12,3 pouces et d'un écran central et tactile de 10,25 pouces. Ces deux écrans TFT sont décrits comme étant les "meilleurs de la catégorie". Notre essai futur du Tonale le confirmera, ou non. Équipé des systèmes d'aide à la conduite de niveau 2, l'Alfa Romeo dispose du régulateur de vitesse adaptatif et du système de maintien dans la voie. Il bénéficie par ailleurs du freinage d'urgence autonome, d'un système de détection de somnolence du conducteur et de la détection des angles morts.

Le constructeur veut sortir du lot et affirme que ces systèmes souvent envahissants, ont été développés "au service de l'ADN de la marque". Comprenez par là que ces systèmes "interviennent sans jamais déformer les sensations du conducteur, lui laissant le contrôle et l'émotion de la conduite". Là encore, les essais du Tonale nous confirmeront ou non ces affirmations.

Le Tonale est aussi équipé de l'assistant vocal Amazon Alexa. Il peut en outre servir de lieu de livraison en se déverrouillant à distance pour que le livreur puisse accéder à son bord et déposer votre colis. Connecté, le nouveau modèle d'Alfa Romeo propose d'autres fonctionnalités comme pour connaître le niveau de carburant à distance, la position exacte du véhicule, etc. Pour finir, grâce à une connectivité 4G et au système d'exploitation Android, le Tonale peut recevoir des mises à jour à distance, ou "Over The Air" (OTA).

Diesel, hybride et hybride rechargeable

Avec le Tonale, la marque italienne souhaite réinventer la sportivité au XXIe siècle en faisant en sorte que l'électrification soit "au service de la marque et de son ADN". Le crossover bénéficie de deux niveaux d'électrification : hybride et hybride rechargeable.

Les versions hybrides (traction) sont sont équipées du moteur à essence de 1,5 litre turbocompressé associé à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports (TCT). Ce moteur à combustion interne peut développer 130 ch ou 160 ch (turbo à géométrie variable), il est couplé à un système électrique logé dans la boîte de vitesses de 15 kW (20 ch) et 55 Nm à 48 volts, pouvant entraîner les roues avant seul.

La motorisation hybride rechargeable (Q4 hybride rechargeable) embarque un moteur thermique 1.3 L et un moteur électrique sur l'essieu arrière pour développer une puissance totale de 275 ch. Elle permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Son autonomie en mode 100% électrique est de 80 km en cycle urbain (batterie de 15,5 kWh).

Fait intéressant, l'Alfa Romeo Tonale sera aussi commercialisé avec un moteur diesel de 130 ch et 320 Nm de couple. Celui-ci sera associé à la boîte automatique à double embrayage à six rapports.

Véritable "référence du segment en termes de dynamique de conduite", le Tonale est équipé de palettes fixes en aluminium, d'étriers fixes Brembo à 4 pistons, de disques ventilés à l'avant (pleins à l'arrière), d'une suspension MacPherson indépendante et d'amortisseurs FSD (Frequency Selective Damping). En plus du différentiel autobloquant électronique, il est possible d'opter pour une suspension active à commande électronique.

Au lancement, deux finitions sont disponibles : Super et Ti. La première peut en plus recevoir le pack Sprint, tandis que la finition Ti peut être complétée par le pack Veloce. Avant de terminer, sachez que le Tonale est fabriqué dans l'usine de "Gianbattista Vico" à Pomigliano d'Arco (Naples). Il sera lancé avec un certificat numérique NFT capable de communiquer sur la durée de vie de la voiture, ce qui se révèle être un atout au moment de la vente de la voiture puisqu'il garantit que la voiture ait bien été entretenue.

Les prix français du Tonale n'ont pas encore été communiqués. Il sera commercialisé au mois de juin.