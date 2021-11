Le prochain modèle Alfa Romeo à être lancé est le Tonale. Le constructeur italien a retardé son lancement, mais cette fois-ci, il semblerait qu'il soit prêt à le mettre sur le marché. Nous avons aussi appris que sa première voiture électrique arrivera en 2024, et qu'il souhaiterait devenir une marque 100 % électrique dès 2027.

Mais avant d'en arriver là, Alfa Romeo continue de fabriquer des véhicules thermiques, et après le Tonale (également disponible en hybride), Jean-Philippe Imparato a confirmé qu'il y aura bien un autre crossover. Celui-ci faisait l'objet de rumeur depuis fort longtemps, mais nous avons aujourd'hui la confirmation de son existence et de son lancement prochain.

Celui que l'on appelle Brennero est en fait un crossover du segment B. Plus petit que les Alfa Romeo Stelvio et Tonale, le Brennero s'attaque donc à un autre segment que les clients aiment particulièrement. Lors d'une interview accordée à Automotive News Europe, Imaparato a considéré qu'il était nécessaire pour sa marque de lancer ce crossover et qu'il était tout à fait capable de se battre contre Mini.

"Je dois être dans les plus grands segments du monde. Je dois être dans le segment B-SUV et C-SUV. Être seul dans un coin n'apporte aucun résultat", a déclaré Jean-Philippe Imparato.

Le Brennero ne devrait toutefois pas arriver sur le marché avant 2023. Le constructeur doit d'abord lancer le Tonale avant de se focaliser sur la commercialisation de son petit crossover qui pourrait représenter l'essentiel des ventes (avec le Tonale).

Les hommes d'Imparato réfléchissent aussi à des sportives électriques badgées Quadrifoglio. Le patron a déclaré dans une précédente interview qu'il lancerait des versions sportives et électriques dès qu'il le pourrait, à condition bien sûr que ces modèles soient à la hauteur du blason Quadrifoglio. Le programme est très chargé pour Alfa Romeo qui opère actuellement un virage à 180°, et qui espère retrouver des couleurs dans les prochaines années.