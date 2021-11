Il est facile, lorsqu'on parle de voitures, d'associer une marque à une couleur, et vice versa. L'exemple le plus célèbre est celui de Ferrari, qui évoque immédiatement le rouge dans l'imaginaire collectif. Mais il y a aussi les "flèches d'argent" de Mercedes, et puis il y a le bleu associé aux Bugatti et Alpine, ou le "Racing Green" qui rappelle les voitures de sport britanniques.

Les Alfa Romeo, comme les Ferrari (ce n'est pas pour rien qu'Enzo Ferrari a commencé son aventure avec la compagnie du Cheval Cabré à partir de voitures Biscione), sont généralement rouges. Et la raison en est bien connue : le rouge était la couleur des voitures de course italiennes, comme cela a été établi dès les premières années du XXe siècle, lorsque les premières compétitions internationales ont commencé à être organisées.

Mais nombreuses sont les couleurs de carrosserie qui ont rendu célèbres les voitures du Biscione, qui ont toujours conservé un lien particulier avec le rouge (ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Rosso Alfa), mais qui, au fil des ans, n'ont pas hésité à être plus audacieuses.

Les séries spéciales qui rendent hommage au passé

Commençons par la fin. Après avoir présenté les versions GTA et GTAm de la Giulia pour célébrer les 110 ans d'histoire de la marque, Alfa Romeo a décidé d'élargir la gamme avec deux séries spéciales du Stelvio : la 6C Villa d'Este, inspirée de la 6C 2500 SS de 1949, et la GT Junior, inspirée de la voiture de sport du même nom de 1966.

En plus d'une série d'éléments stylistiques dédiés inspirés des modèles historiques dont ils sont issus, les deux modèles présentent également leur schéma de couleurs le plus caractéristique avec une touche de modernité. Un signe, une fois de plus, que la peinture de la carrosserie a une signification forte.

Alfa Romeo 1300 GT Junior et Stelvio GT Junior

Deux couleurs aux significations précises

Le Stelvio 6C Villa d'Este et la GT Junior (également disponible sur la Giulia), mettent respectivement l'accent sur l'élégance et le raffinement pour la première et sur la sportivité et le dynamisme pour la seconde.

L'Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d'Este se présente dans une couleur rouge Rosso Tristrato Etna, tandis que le Stelvio GT Junior est doté d'une carrosserie jaune Ocra Lipari. Il s'agit de deux finitions de peinture qui ont leurs racines dans le passé et qui ont été retravaillées dans une tonalité moderne, à la fois pour des raisons de marché et pour une raison que l'on pourrait presque qualifier de technique. Les proportions des voitures d'aujourd'hui, les différentes courbures des surfaces, exigent en effet l'application de couleurs légèrement différentes de celles utilisées dans le passé.

Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este

La constante rouge

On peut dire que les Alfa Romeo étaient rouges même avant Alfa Romeo. En fait, les premières voitures encore produites sous la marque "ALFA" se distinguaient déjà par cette couleur de carrosserie. Le rouge était une constante, parfois plus clair, comme sur les voitures de course de la première moitié du XXe siècle, parfois plus foncé, presque bordeaux, généralement préféré pour les voitures de route de luxe.

Le rouge est utilisé pour les voitures de sport des années du boom économique (de la Giulietta Coupé à la Duetto) et le rouge est utilisé pour les versions hautes performances des modèles plus récents : de la 75 Turbo (la première Alfa suralimentée produite en grand nombre) à la 164 Turbo. Plus tard, le rouge habillera aussi la 155 Turbo, la 156 GTA et des nombreux coupés Biscione, des SZ et RZ conçus par Zagato aux GTV et Brera qui sont arrivés dans les années 1990 et au début des années 2000.

Alfa Romeo SZ

Également rouge (Rosso Competizione), la très belle Alfa Romeo 8C, qui a toutefois opté pour une couleur qui lui est propre, un peu plus foncée et plus métallique. Sa "petite sœur" 4C proposera elle deux rouges : Competizione et Alfa.

Alfa Romeo 4C

Entre le vert et l'or

À de nombreuses reprises, la société d'Arese a présenté des voitures en vert, une couleur aux multiples nuances, toutes ayant une signification précise. Prenons l'exemple de l'Alfa Romeo Montreal : elle était également proposée en Verde Termico (très brillant), une référence aux armoiries du Biscione et au trèfle à quatre feuilles (Quadrifoglio) qui ornait les versions hautes performances de nombreux modèles à partir de 1923.

Alfa Romeo Montreal

Mais Alfa Romeo, c'est aussi le Verde Mirto métalisé (vert myrte) : une couleur plus foncée qui a connu un grand succès sur l'Alfa Romeo 33, notamment sur les versions Sportwagon à quatre roues motrices, qui utilisaient également cette couleur extérieure pour souligner une vocation tout-terrain.

Pour en revenir à la Montréal, l'une des couleurs les plus élégantes avec laquelle la voiture de sport futuriste d'Alfa Romeo a été présentée était Oro (c'est le nom sous lequel elle a été identifiée). Il s'agissait d'une variation du Giallo Ocra de l'Alfa 1750 GTV, une couleur particulièrement populaire en Allemagne.

Alfa Romeo GT 1300 Junior

Couleurs irisées

Parmi les couleurs de carrosserie les plus caractéristiques proposées par Alfa Romeo, certaines ont véritablement représenté quelque chose d'unique sur la scène automobile. L'Alfa Romeo 147 GTA, par exemple, a été présentée en 2002 avec une carrosserie Bianco Perla, anticipant une tendance (celle du blanc) qui ne s'imposera que quelques années plus tard.

Alfa Romeo 147 GTA

D'autres couleurs étaient encore plus inhabituelles comme l'Azzurro Nuvola (annoncées en avant-première dans le concept Nuvola présenté au Mondial de l'Automobile de Paris 1996) et Aurora, la première proposée sur les 156, GTV et 166, la seconde uniquement sur le vaisseau amiral.

Alfa Romeo Nuvola Alfa Romeo 156 Alfa Romeo 166

Ils changeaient radicalement de teinte en fonction de la lumière, le premier s'appuyant davantage sur les reflets bleus et le second restant sur des tons plus chauds.

Un bleu qui a traversé un siècle

Les Alfa Romeo ont également été bleues. D'abord un bleu très foncé, semblable à celui des voitures de police italiennes, puis un bleu électrique (ou plutôt Blu Montecarlo), que l'on voit principalement sur la GTV et la Brera.

Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo Alfa Romeo 156

Pour rester dans le thème, mais en regardant le bleu ciel, Alfa a souvent proposé une couleur pastel très claire, appelée Azzurro Achille. Elle a été vue pour la dernière fois sur la 156, faisant écho à une couleur typique du milieu du vingtième siècle, vue surtout sur la Giulietta Spider et Coupé. Elle s'est à son tour inspirée de la 8C des années 1920.