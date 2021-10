Le charme des Alfa Romeo vous fait craquer, et encore plus celles de l'époque. Vos yeux scintillent devant une Alfa Romeo GT 1300 Junior des années 60, eh bien cela tombe bien, car Alfa Romeo a pensé à vous et va commercialiser cette édition très spéciale du Stelvio.

Basé sur la version Veloce, l'Alfa Romeo Stelvio GT Junior s'inspire de la voiture d'époque, à commencer par la couleur Ocre Lipari de la carrosserie. Cette édition limitée bénéficie de jantes en alliage de 21", de vitres arrière teintées, de coques de rétroviseurs noires et de phares antibrouillard à LED.

À l'intérieur, ce Stelvio veut se différencier, et il l'affiche fièrement à travers les broderies "GT Junior" visibles sur la planche de bord ainsi que sur les appui-têtes des sièges en cuir. L'âme de la GT 1300 Junior s'exprime également à travers le tableau de bord sur lequel sa silhouette est affichée. De série, le Stelvio GT Junior se distingue par des éléments en aluminium que l'on retrouve par ailleurs au niveau des palettes au volant.

Cette édition spéciale est en vente dès maintenant, elle est proposée en Italie au tarif de 72 750 €. A ce prix, et outre l'accastillage, vous repartirez au volant d'un SUV équipé d'un moteur turbodiesel de 2,2 litres de cylindrée couplé à une boîte automatique à huit rapports. Pour rappel, celui-ci développe 210 ch, lesquels sont envoyés aux quatre roues motrices via la transmission intégrale Q4.

S'il s'inspire de la GT 1300 Junior, ce Stelvio ne reprend que quelques éléments esthétiques, car pour le reste, ces deux modèles ont une philosophie complètement différente. L'Alfa Romeo GT 1300 Junior fut produite en 1966, et durant ses 10 années de commercialisation, elle a été vendue à près de 100 000 exemplaires. Elle dérive de la Giulia Sprint GT et dispose d'un moteur de 89 ch.