Parmi les Alfa Romeo légendaires des années 1980, il est impossible de ne pas se souvenir de l'Alfa 75. À défaut d'être la plus belle des Alfa, la berline emblématique reste l'un des modèles les plus recherchés par les Alfistes, surtout dans la version Turbo Evoluzione.

Produite à 500 exemplaires, c'était la 75 la plus puissante et la plus exclusive. Un exemplaire très bien conservé est en vente en Italie, plus précisément à Reggio Emilia chez Ruote da Sogno. L'occasion de revenir sur ce modèle mythique !

155 ch dans seulement 1 000 kg

S'il ne s'agit pas de la seule Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione à vendre actuellement, il faut bien avouer que celle que nous présentons aujourd'hui est particulièrement en bon état de conservation, ce que l'on peut juger sur les nombreuses photos qui accompagnent l'annonce, et qui nous replongent à une autre époque.

Cette version la plus méchante de la 75 a été construite pour obtenir l'homologation dans la catégorie Groupe A du Championnat des voitures de tourisme. Le moteur à essence de 1762 cm3 a été réglé pour délivrer 155 ch. Une sacrée puissance pour l'époque qui était combinée à un poids de seulement 1000 kg. Autant vous dire que les performances étaient plutôt impressionnantes !

Avec une vitesse maximale de 220 km/h et un 0 à 100 km/h exécuté en seulement 7,6 secondes, la Turbo Evoluzione était l'une des berlines les plus rapides des années 1980. De nombreux Alfistes la considèrent comme "la dernière vraie Alfa Romeo", notamment en raison de son efficace boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et de sa traction arrière. En cela, elle était la dernière du Biscione avant la Giulia.

En rouge et noir

Le rouge et le noir sont les couleurs dominantes de la carrosserie. La teinte agressive est également présente sur les jantes en alliage, tandis que le côté affiche fièrement les mots "75 Evoluzione". À l'arrière, on notera le spoiler noir et la sortie d'échappement centrale.

La voiture présentée dans l'annonce est immatriculée en Italie, son intérieur et notamment les sièges on été restaurés et la moquette renouvelée. L'exemplaire affiche près de 120 000 kilomètres et est proposé à un prix de 84 000 euros. Un prix important mais en adéquation avec l'une des icônes italiennes des années 80, dont les prix devraient encore augmenter dans les années à venir.

Rappelons qu'à certains égards, l'Alfa 75 Turbo Evoluzione peut être considérée comme l'aînée de la nouvelle Giulia GTA, la version routière extrême de la berline sportive Alfa Romeo.

[Photo: Ruote da Sogno]