La Jeep Avenger était la principale nouveauté du Mondial de l'Automobile de Paris 2022, un petit SUV qui représente la première incursion du constructeur américain dans le monde de l'énergie électrique.

Avec 4,08 mètres de long, la petite Jeep électrique n'a pas de véritables concurrents directs en termes de dimensions, mais si l'on se concentre sur l'autonomie de la version électrique, le panorama comprend différents modèles qui atteignent même 4,3 mètres de long. Mais quels sont les concurrents alors ? Pour les électriques, il y a la DS 3, les cousins Opel Mokka et Peugeot 2008, le Kia Niro et le Hyundai Kona.

L'extérieur

Comme mentionné, la Jeep Avenger est la plus petite du lot avec une longueur de 4,08 mètres, à peu près la même taille que la Renault Zoe ou la Dacia Sandero. La taille la plus proche est celle du Ford Ecosport avec 4,09 mètres. Le plus grand du lot, cependant, est le Peugeot 2008 qui, basé sur la version précédente de la plate-forme CMP, atteint 4,3 mètres, soulignant la polyvalence de la mécanique modulaire du groupe Stellantis.

En termes de style, l'Avenger respecte l'ADN de la marque avec ses sept fentes, désormais fermées car électrique, et une carrosserie qui n'est pas si carré, mais conserve un avant et un arrière particulièrement verticaux, une aide précieuse en matière de tout-terrain, avec une garde au sol de 20 cm.

DS 3 (2022) Ford EcoSport Active

Un aspect qui caractérise également le Ford Ecosport (qui, dans la génération précédente, avait également la roue de secours perchée sur le hayon), alors que le reste de la concurrence a des proportions moins "pointues".

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Jeep Avenger 4,08 n.c. n.c. n.c. Citroen C3 Aircross 4,16 1,76 1,6 2,6 DS 3 4,12 1,79 1,53 2,56 Ford Ecosport 4,09 1,77 1,65 2,52 Ford Puma 4,18 1,81 1,54 2,59 Kia Stonic 4,14 1,76 1,49 2,58 Hyundai Bayon 4,18 1,78 1,5 2,58 Hyundai Kona 4,21 1,8 1,55 2,6 Opel Mokka 4,15 1,79 1,52 2,56 Peugeot 2008 4,3 1,77 1,53 2,61 Seat Arona 4,15 1,78 1,54 2,55 Suzuki Vitara 4,17 1,78 1,6 2,5 Toyota Yaris Cross 4,18 1,77 1,59 2,56 Volkswagen T-Cross 4,11 1,76 1,58 2,55

L'intérieur

La plate-forme CMP de l'Avenger est dite "multi-énergie", ce qui signifie qu'elle peut accueillir des moteurs thermiques et 100 % électriques. Mais sur le marché français, le petit SUV ne sera disponible qu'en électrique. Pour autant les personnes assises à l'arrière doivent composer avec le tunnel central. Une situation partagée par tous les concurrents du lot : aucun d'entre eux ne repose en effet sur une mécanique électrique native et il y a donc les encombrements typiques des modèles à essence ou diesel.

Pour le reste en termes d'espace, la petite Jeep n'est certainement pas la dernière de sa catégorie, bien au contraire. Il y a beaucoup d'espace à l'avant et même à l'arrière, pour que les passagers les plus grands se sentent à l'aise. Il y a une prise USB mais pas de buses d'aération, qui sont absentes du reste de la concurrence. Enfin, le coffre, véritable plume de l'Avenger, avec ses 380 litres de capacité.

En termes de technologie, l'intérieur de la Jeep Avenger ne manque de rien avec une instrumentation numérique et un écran tactile central pour le système d'info-divertissement, tous deux de 10,25 pouces. Des diagonales supérieures qu'aucun de ses concurrents ne surpasse.

Modèle Compartiment à bagages Instrumentation numérique Écran d'info-divertissement Jeep Avenger 380 litres 10,25" 10,25" Citroen C3 Aircross 410 litres - 9" DS 3 350 7" 10,3" Ford Ecosport 356 - 8" Ford Puma 456 - 8" Kia Stonic 352 - 8" Hyundai Bayon 411 - 10,25" Hyundai Kona 361 10,25" 10,25" Opel Mokka 350 12,3" 10" Peugeot 2008 434 10" 10" Seat Arona 400 - 9,2" Suzuki Vitara 375 - 7" Toyota Yaris Cross 397 7" 8" Volkswagen T-Cross 455 10,25 9,2"

Ford Puma Kia Stonic

Moteurs

Et nous arrivons au point qui divise la concurrence : la Jeep Avenger est également disponible avec des moteurs à essence, ce qui signifie qu'à l'exception de l'Espagne et de l'Italie - où les infrastructures de recharge languissent encore - dans le reste du monde, elle sera vendue exclusivement avec une motorisation électrique, ce qui en fait le plus petit SUV (ou crossover, compte tenu de l'absence pour l'instant de transmission intégrale) zéro émission du marché.

Hyundai Bayon Hyundai Kona electric

Opel Mokka Peugeot 2008

Elle est propulsée par un moteur électrique de 115 kW (157 ch) de puissance et 260 Nm de couple maximum, alimenté par un pack de batteries de 54 kWh pour une autonomie de 400 km en cycle mixte et même jusqu'à 550 km en usage urbain, en tête de la concurrence.

Des chiffres qui en font une "fausse jumelle" de la DS 3, fraîchement restylée, alors que les autres modèles Stellantis disposent toujours de batteries de 50 kWh et d'un moteur de 100 kW (136 ch). L'autre électrique du groupe est le Hyundai Kona qui, comme l'Avenger, repose sur une plateforme qui peut également accueillir des moteurs endothermiques.

Seat Arona Suzuki Vitara

Toyota Yaris Cross Volkswagen T-Cross

Modèle Essence Diesel GPL Méthane Hybride doux Hybride complet PHEV Électrique Jeep Avenger 1.2 100 ch (Italie et Espagne) n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 157 ch Citroen C3 Aircross 1.2 110 ch 1.2 130 ch 1.5 110 ch 1.5 120 ch n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. DS 3 1.2 100 ch 1.2 130 ch

1.5 130 ch n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 157 ch Ford Ecosport 1.0 125 ch n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. Ford Puma 1.5 200 ch 1.5 120 ch n.c. n.c. 1.0 125 ch 1.0 155 ch n.c. n.c. n.c. Kia Stonic 1.2 84 ch n.c. 1.2 84 ch n.c. 1.0 100 ch n.c. n.c. n.c. Hyundai Bayon 1.2 84 ch n.c. 1.2 84 ch n.c. 1.0 100 ch n.c. n.c. n.c. Hyundai Kona 1.0 120 ch n.c. n.c. n.c. 1.0 120 ch 1.6 141 ch n.c. 136 ch204

ch Opel Mokka 1.2 100 ch 1.2 130 ch 1.5 110 ch n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 136 ch Peugeot 2008 1.2 100 ch 1.2 130 ch 1.5 110 ch 1.5 130 ch n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 136 ch Siège Arona 1.0 95 ch 1.0 110ch 1.5 150 ch n.c. n.c. 1.0 90 ch n.c. n.c. n.c. n.c. Suzuki Vitara n.c. n.c. n.c. n.c. 1.4 129 ch 1.5 114 ch n.c. n.c. Toyota Yaris Cross n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 1.5 116 ch n.c. n.c. Volkswagen T-Cross 1.0 95 ch 1.0 110 ch 1.5 150 ch n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Pour l'instant, l'Avenger ne dispose que de la traction avant, bien que le concept à quatre roues motrices ait été vu à Paris, avec un second moteur couplé à l'essieu arrière. Une solution qui n'est adoptée par aucun de ses concurrents.

La Jeep Avenger électrique et ses concurrents

Modèle Piles Autonomie Jeep Avenger 54 kWh 400 km DS 3 54 kWh 400 Hyundai Kona 39 kWh64

kWh 305 km484

km Opel Mokka 50 kWh 320 Peugeot 2008 50 kWh 345 km

Prix

Le prix de la Jeep Avenger électrique est de 39 500 euros, prix auquel on peut encore déduire 6000 € d'aides pour l'achat d'une voiture électrique, soit un tarif d'appel à 33 500 € bonus déduit.

