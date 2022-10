La grande nouveauté Jeep pour 2023 est dévoilée au Mondial de l'Automobile de Paris. La marque américaine appartenant à Stellantis a annoncé les premiers chiffres officiels de la Jeep Avenger, ce qui est à la fois son plus petit et premier modèle électrique de tous les temps.

L'Avenger, qui sera également disponible avec des moteurs hybrides au cours de l'année 2023, ouvre une série de quatre modèles électriques qui arriveront en Europe d'ici 2025. Cependant, le SUV ne fait ses débuts qu'en version zéro émission dans sa finition Launch Edition qui peut être réservée sur un site web dédié.

Compact et protégé

La Jeep Avenger mesure 4,08 mètres de long, soit 16 cm de moins que le Renegade. Les proportions sont typiquement Jeep, avec des porte-à-faux réduits et une garde au sol de 200 mm qui lui confèrent également des angles intéressants : 20° d'attaque, 32° de fuite et 20° de crête.

Pour renforcer cette polyvalence, les organes mécaniques et la carrosserie font l'objet de protections étendues. Le modèle est doté de plaques de protection du moteur de série, de boucliers et d'inserts résistants aux chocs et aux rayures sur toute la partie inférieure et même de phares montés dans une position surélevée et protégée pour les rendre moins vulnérables aux chocs. Les grandes roues d'un diamètre de près de 70 cm, montées sur des jantes de 18 pouces, complètent l'ensemble.

De plus, bien que l'Avenger n'existe qu'en traction, elle est équipée du programme Selec-Terrain qui l'aide à mieux se comporter sur différents terrains. Ce système, appliqué ici pour la première fois à un modèle Jeep sans transmission intégrale, est accompagné du contrôle de descente en pente qui aide à réguler la conduite et à maintenir la stabilité dans les descentes.

Dans le détail, le Selec-Terrain propose six programmes de vitesses qui comprennent Normal pour la conduite quotidienne, Eco pour économiser de l'énergie et Sport pour la conduite dynamique, Snow pour la neige, Mud pour la boue et Sand pour les surfaces sablonneuses.

L'intérieur

A l'intérieur, le design est un hommage aux modèles traditionnels comme le Wrangler avec des formes solides. Les buses d'aération sont regroupées au centre, autour d'un écran tactile de 10,25 pouces.

Les compartiments de rangement offrent un total de 34 litres d'espace de rangement, avec des séparateurs mobiles et un couvercle à pliage magnétique pour le compartiment central. Les accessoires disponibles après le lancement comprennent des sièges avec fonction massage et un toit panoramique. Le coffre a une capacité de 380 litres et le seuil de chargement est à 72 cm du sol. Le hayon, d'une largeur de plus d'un mètre, dispose en option d'une ouverture assistée.

Performance et gamme

Avenger marque les débuts de la plateforme STLA Small, l'une des quatre plateformes électrifiées sur lesquelles Stellantis construira sa nouvelle gamme, qui deviendra 100 % électrique d'ici quelques années.

Nouvellement développée, elle est basée sur une nouvelle batterie lithium-ion 400 V NMC 811, composée de 102 cellules assemblées en 17 modules, d'une capacité de 54 kWh, associée au premier des nouveaux groupes propulseurs fabriqués par Emotors (une coentreprise entre Stellantis et Nidec Leroy-Somer Holding), qui atteint 115 kW (157 ch) de puissance et 260 Nm de couple.

Apparemment, ces chiffres sont à peine meilleurs que ceux de la précédente eCMP sur laquelle sont basées les petites voitures électriques actuelles (Peugeot e-208 et 2008, Citroën e-C4, Opel Corsa-e et Mokka-e etc.), qui ont 50 kWh et un moteur de 100 kW avec un couple identique, mais les résultats finaux en termes d'autonomie changent. L'Avenger revendique une autonomie de 400 km WLTP en cycle mixte et même jusqu'à 550 km en usage urbain.

En ce qui concerne la recharge, la puissance maximale en courant continu reste de 100 kW, mais il suffit de trois minutes pour accumuler de l'énergie pour 30 km. En courant alternatif, avec une wallbox ou un chargeur de 11 kW et un câble de type 3, la batterie peut être rechargée en cinq heures et demie,

Avenger Launch Edition

L'Avenger Launch Edition peut être précommandée à partir d'aujourd'hui, 17 octobre, jusqu'au 30 novembre. Elle se distingue par une livrée bicolore Sun ou Granite avec un toit Volcano et est équipée d'un verre de sécurité, de jantes spécifiques en alliage de 18 pouces et de feux arrière à LED.

L'intérieur comprend des lumières d'ambiance multicolores et un tableau de bord garni de jaune, des sièges noirs chauffants haut de gamme avec des accents jaunes, un pare-brise chauffant et un cache-papier sur la console centrale, un plancher de chargement réglable en hauteur et un hayon à ouverture automatique.

En outre, cette édition offre la climatisation, l'infodivertissement Uconnect avec un écran de 10,25 pouces et un combiné d'instruments numériques de même taille, la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto et une borne de recharge sans fil pour les smartphones.

Le pack sécurité est intéressant, car il comprend de série un système ADAS avec assistance au conducteur de niveau 2, qui aide à maintenir la vitesse, la distance avec le véhicule précédent et le centre de la voie, ainsi que la surveillance de l'angle mort, les feux de route automatiques, le rétroviseur à atténuation automatique, les capteurs de stationnement à 360° avec caméra arrière "drone view" et le câble de recharge de type 3.

Tout pour la personnalisation

Parallèlement à la Launch Edtion, le showcar de l'Avenger personnalisée a fait ses débuts à Paris, présentant quelques-uns des nombreux accessoires et packs disponibles pour la personnalisation : peinte en Granite avec un toit Volcan, elle arbore des autocollants reproduisant la livrée X-camo, des accents bleus et le logo Avenger, des jantes "Gloss Black" avec des détails bleus et des détails intérieurs assortis, ainsi que des tapis en caoutchouc pour les compartiments de rangement et des tapis premium.