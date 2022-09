Comme de nombreux constructeurs, pour ne pas dire tous, l'avenir de Jeep est électrifié. Mais ce n'est pas une raison de faire table rase du passé. En effet, la marque américaine vient de présenter une nouvelle version de son Wrangler, une version qui fait le lien entre le passé, le présent et peut-être même le futur du constructeur.

Même si, esthétiquement, son style a constamment évolué au fil du temps, il ne s'est jamais vraiment éloigné de l'emblématique Willys employé par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour célébrer ce lien, Jeep vient de présenter la version spéciale Willys de son Wrangler, une version qui ne sera disponible qu'aux États-Unis et uniquement sur la version hybride rechargeable 4xe à partir de la fin de l'année 2022.

Suivez toute l'actualité sur le Salon de Détroit

Paré pour l'aventure

La version Willys est clairement reconnaissable grâce à un sticker apposé sur le capot (combinant le noir et le bleu, la couleur qui identifie les modèles hybrides 4xe chez Jeep) et la calandre noire avec les sept fentes caractéristiques. Les boucliers et les passages de roues sont de couleur anthracite et les jantes de 17 pouces noires sont chaussées de pneus LT 255/75 R17C tout-terrain.

À l'arrière, on retrouve l'omniprésente roue de secours et l'inscription "Electric 4-Wheel Drive", qui fait référence au groupe motopropulseur qui se cache sous le capot.

À bord, la Jeep Wrangler Willys 4xe est équipée d'un système d'info-divertissement UConnect 4C NAV avec un écran de 8,4 pouces, de sièges en cuir noir et de tapis de sol spécifiques en caoutchouc.

Hybride, mais toujours tout-terrain dans l'âme

Le Wrangler 4xe combine un moteur thermique quatre cylindres 2,0 litres turbo et un moteur électrique placé à l'arrière pour une puissance cumulée de 380 ch et 637 Nm.

La batterie de 17 kWh est située sous les sièges arrière et est protégée des intempéries et de la poussière. Bien que le Wrangler soit vendu exclusivement en version hybride désormais (du moins en Europe), il n'a pas encore renoncé à son esprit tout-terrain.

Nous retrouvons globalement tout ce qui a fait le succès du Wrangler en matière de franchissement, à commencer par son châssis à longerons et sa transmission intégrale permanente, avec rapports courts et différentiels avant et arrière verrouillables.

Le couple immédiat envoyé par le moteur électrique permet même de franchir certains obstacles avec plus de facilité, tandis que les fonctions Hill-Ascent et Hill-Descent permettent au conducteur de négocier sans problème les montées et les descentes les plus abruptes.

La version Willys est également équipée de protections de bas de caisse et de crochets de remorquage bleus. Son importante garde au sol de 33 cm lui permet de traverser des cours d'eau d'une hauteur maximale de 76 cm. En outre, comme tous les Wranglers, cette finition spéciale peut être personnalisée avec tous les accessoires de la gamme Mopar.