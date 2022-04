Quand on évoque Jeep, on ne pense pas forcément à efficience et motorisations électriques. Pourtant, le constructeur américain possède déjà une belle gamme de moteurs électrifiés, notamment dans l'Hexagone.

À tel point que la marque peut même officiellement annoncer mettre fin à la commercialisation de ses versions dotées d'un moteur purement thermique. C'est en effet ce que vient d'annoncer Jeep par l'intermédiaire d'un communiqué de presse.

Ainsi, les Renegade et Compass, le Wrangler et le Grand Cherokee seront, à partir du 30 mai prochain, uniquement disponibles en versions 4xe hybrides rechargeables ou e-Hybrid 48V (MHEV).

Jeep Renegade et Compass e-Hybrid

Cette décision fait partie d'un plan stratégique baptisé "Zero Emission Freedom" et prévoit la commercialisation d’une Jeep 100 % électrique dans chaque nouvelle gamme de produit dès 2024 puis en 2027, la gamme européenne sera 100 % électrique.

"Nous nous engageons à faire de Jeep la marque de SUV la plus verte et la plus excitante. L’électrification de la gamme Jeep permet à nos clients de voyager uniquement à l’électricité, offrant la possibilité de profiter encore plus des capacités tout-terrain d’une Jeep dans un silence presque complet tout en préservant les qualités routières efficaces et amusantes sur le bitume", a déclaré Christian Meunier, le patron de la marque.

À partir du 1er juin, la gamme Jeep en France se composera de la manière suivante :

Jeep Renegade et Jeep Compass e-Hybrid 1,5 litre 130 ch en versions Longitude, Night Eagle, Limited, Upland et S

Jeep® Renegade et Jeep® Compass 4xe 1,3 litre 190 ch en versions Limited et Upland

Jeep® Renegade et Jeep® Compass 4xe 1,3 litre 240 ch en versions Upland, Trailhawk et S

Jeep® Wrangler Unlimited 4xe en versions Sahara, Overland et Rubicon.

Viendra s’ajouter à cette gamme, le tout nouveau Grand Cherokee 4xe en version Exclusive Launch Edition.