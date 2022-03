Un nouveau moteur signé Stellantis vient d'être présenté aux États-Unis. Il s'appelle "Hurricane" et ce nouveau six cylindres 3,0 litres remplacera progressivement les gros V8 atmosphériques, en apportant plus d'efficacité et, surtout, plus de puissance.

En termes de chiffres, ce nouveau moteur, qui a été essentiellement développé par Jeep, développe plus de 400 chevaux et 610 Nm de couple. Selon la marque, il est 15 % plus efficace que le V8 5,7 litres. Une variante "High Output" est également prévue, portant la puissance totale à plus de 500 ch et 780 Nm.

Bientôt en hybride

Le moteur reçoit deux turbocompresseurs avec 90 % de son couple disponible dès 2 350 tr/min. En outre, il intègre une fonction Start&Stop et est déjà prêt à recevoir le soutien d'une unité électrique, de quoi lui permettre d'être dérivé en un une version micro-hybridée ou hybride rechargeable.

La puissance exacte du moteur variera en fonction du modèle qui l'équipera. Les toutes premières Jeep à être équipées de l'Hurricane seront le Grand Cherokee L (la version 7 places vendue uniquement sur le marché nord-américain) et le Grand Wagoneer (un énorme SUV également disponible uniquement outre-Atlantique).

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Wagoneer Concept

Un avenir en Europe ?

À l'avenir, il est possible que ce groupe motopropulseur trouve sa place sous le capot des nouvelles générations de Dodge Challenger et Dodge Charger.

Ce nouveau moteur ne sera pas commercialisé en Europe pour le moment. Toutefois, étant donné l'intégration possible d'un moteur électrique, il est probable que, d'ici les années à venir, nous verrons des variantes hybrides rechargeables de ce moteur arriver sous le capot de certains modèles des marques du groupe Stellantis sur le Vieux Continent.