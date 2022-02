Le nouveau Jeep Grand Cherokee arrive en Europe et sur le marché français avec une version de lancement exclusive et luxueuse, le tout complété par une motorisation hybride rechargeable.

Du 17 février au 30 mars 2022, les clients de plusieurs pays européens, dont la France, peuvent précommander leur Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition équipé d'un bloc essence 2,0 litres associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 380 chevaux.

En effectuant une pré-réservation sur le site Internet de la marque, les clients pourront ensuite faire partie des premiers à le commander une fois qu'il sera disponible en concession. L'arrivée du modèle est prévue pour l'été 2022. Le prix de départ de cette version Exclusive Launch Edition (basée sur la finition Summit) est d'environ 94 000 euros. La liste complète des prix n'est pas encore disponible, mais elle le sera bientôt avec les tarifs des autres finitions.

Le nouveau Jeep Grand Cherokee destiné au marché européen est proposé exclusivement en version hybride rechargeable 4xe, avec la même mécanique que le Wrangler 4xe. Nous retrouvons donc une transmission intégrale 4x4 Quadra-Drive II, 380 chevaux, 637 Nm de couple et une autonomie en tout électrique de 51 km en milieu urbain selon le cycle WLTP.

Cette stratégie de ne proposer que la version hybride rechargeable en Europe fait partie d'un programme plus vaste d'électrification sur l'ensemble de la gamme Jeep, un programme qui s'achèvera d'ici 2025. Lors de la présentation du modèle, Christian Meunier, le patron de la marque, a confirmé que d'ici trois ans, seuls des Jeep électrifiés seront vendus sur le Vieux Continent. La seule exception sera l'Italie, où les blocs essence et diesels sont encore demandés et seront donc maintenus jusqu'en 2023, au moins sur les Compass et Renegade.

Pour en revenir à notre Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, la voiture est très bien équipée et intègre notamment des jantes en alliage de 21 pouces avec finition brillante ou encore un toit noir brillant contrastant avec le blanc, le noir, le rouge ou le gris, les quatre couleurs qui composent le nuancier.

Dans l'habitacle, on retrouve des inserts en noyer, des garnitures de porte en cuir Palermo et des sièges avant électriques et massants. La banquette arrière est également chauffée et ventilée, tandis que la climatisation quadri-zone est aussi de la partie. En plus des écrans de 10,1 pouces pour l'instrumentation et l'info-divertissement, il peut y avoir un troisième écran de 10,25 pouces pour le passager placé à l'avant.

L'édition Exclusive Launch Edition est également équipée, de série, d'un système audio McIntosh de 950 watts avec 19 haut-parleurs et d'un éclairage d'ambiance à LED personnalisable. Cette édition de lancement comprend également la wallbox, le câble de type 3 pour la recharge sur les bornes publiques, une housse pour la voiture et une garantie étendue d'un an, pour un total de trois ans.