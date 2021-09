Cela fait déjà un certain temps que le nom de "Cherokee" a disparu de la gamme Jeep. Mais bonne nouvelle, il fera son grand retour au second semestre 2022 avec l'arrivée du nouveau Grand Cherokee !

Cette toute nouvelle et cinquième génération du grand SUV tout-terrain américain avait été dévoilée en janvier 2021 mais dans sa version 7 places. Voici donc la version 5 places qui arrivera chez nous, et qui pour la première fois sera proposé en version hybride rechargeable 4xe ! Juste avant de découvrir l'ensemble de ses motorisations faisons un tour de celui qui reviendra croiser sur les terres des BMW X5 et autres Mercedes GLE.

Galerie: 2022 Jeep Grand Cherokee

35 Photos

Jeep nous dévoile donc un nouveau Grand Cherokee très loin esthétiquement de la génération précédente qui a fait la liaison entre 2010 et 2020. Une ceinture de caisse plus basse, un toit abaissé, et des feux très fins à l'avant comme à l'arrière, le look est plutôt réussi. Et évidemment on retrouve la célèbre calandre à sept fentes, plus grande, et qui dispose d'un système d'ouverture et de fermeture automatique du déflecteur. Pour le reste on notera le toit noir brillant disponible dès le modèle Overland et de série sur les versions Trailhawk, Summit et Summit Reserve, tandis que les roues passent à 21 pouces.

Cette version cinq places affiche 4,91 mètres, avec un empattement de 2,96 mètres, tandis que la toute nouvelle version Trailhawk 4xe bénéficie d'une garde au sol de 28,7 cm et d'une capacité de franchissement de 61 cm.

À l'intérieur les changements sont encore plus flagrants sur ce nouveau Jeep Grand Cherokee. Le style est soigné, évoquant la robustesse inhérente à un tout-terrain, mais aussi le luxe qui caractérise le modèle, avec des aérateurs plus fins, une instrumentation numérique de 10,1 pouces et l'écran central d'infodivertissement de 10,25 pouces du système Uconnect 5.

Les passagers arrière peuvent également profiter d'un système de divertissement à double écran de 10,1 pouces avec la fonctionnalité Fire TV pour le streaming vidéo, les jeux et la musique. Jeep réserve aussi à ses passagers un éclairage d'ambiance à cinq couleurs de série sur la plupart des finitions.

Pour en revenir aux motorisations, le nouveau Jeep Grand Cherokee proposera les moteurs à essence V6 3.0 Pentastar de 293 ch et le V8 5.7 de 357 ch qui a une capacité de remorquage impressionnante de 3265 kg.

Mais la grosse nouveauté vient donc de l'arrivée d'une motorisation hybride rechargeable baptisée 4xe, comme sur les Renegade et Wrangler (voir notre essai ici !). Avec son pack batterie de 400 volts et 17 kWh, le Grand Cherokee 4XE promet une autonomie électrique d'environ 40 km, avec une autonomie totale de 708 km en incluant le réservoir d'essence. Le moteur turbo essence 2.0 quatre cylindres de la famille des moteurs moyens Stellantis Global développe un total de 375 ch et 637 Nm, associé à deux moteurs électriques.

Les deux moteurs-générateurs sont logés à l'avant, l'un à la place de l'alternateur traditionnel qui assure la fonction du système stop/start et l'autre (plus gros) logé à l'avant de la boîte de vitesses à la place du convertisseur de couple. Celui-ci est relié par deux embrayages au système d'entraînement 4x4 Quadra Trac II avec une boîte de vitesses à deux rapports et un rapport réduit de 2,72:1.

4 modes de conduite sont disponibles sur le Jeep Grand Cherokee 4xe, sélectionnables via des commandes situées sur le tableau de bord, à gauche du volant :

Hybride : combine le moteur électrique et le moteur thermique, optimisant ainsi le mélange d'efficacité et de performance.

Électrique : la voiture se déplace en utilisant uniquement le moteur électrique, sans aucune émission. Lorsque la batterie se vide ou que le conducteur demande plus de puissance, le moteur thermique est activé.

eSave : fonctionnement prioritaire avec le moteur à essence, en économisant la batterie pour une utilisation ultérieure. Il dispose de deux modes secondaires, appelés Battery Save et Battery Charge, permettant soit de ne pas utiliser la batterie électrique, soit de la recharger avec le moteur thermique.

Que les fans de sortie en tout-terrain se rassurent, ce Grand Cherokee, bien qu'étant un SUV premium avant tout, sait aussi emmener ses occupants loin des sentiers battus. Et ce notamment grâce à la suspension pneumatique Jeep Quadra-Lift avec amortissement électronique semi-actif et réglage automatique ou manuel de la garde au sol. La transmission intégrale est quant à elle assurée par trois systèmes 4x4 différents avec boîte de transfert active : Quadra-Trac I, Quadra-Trac II et Quadra-Drive II, ce dernier étant réservé aux versions Trailhawk et comportant un différentiel autobloquant arrière à glissement limité électronique.

Au contraire, pour consommer moins, pour la première fois, il existe également un système de déconnexion de l'essieu avant. Lorsque le véhicule détecte que l'état de la route ne nécessite pas l'utilisation de la transmission intégrale, le système déconnecte automatiquement l'essieu avant et le Grand Cherokee passe en mode de transmission aux roues arrière, ce qui favorise l'économie de carburant et l'efficacité. La transmission intégrale est automatiquement réinsérée lorsque le système en détecte le besoin.

Dernier mot sur les systèmes de sécurité active et passive, très nombreux de série : Alerte de collision avec freinage actif et détection des piétons/cyclistes, détection de la trajectoire transversale arrière, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, gestion active des voies de circulation, avertisseur de franchissement de ligne LaneSense avec assistance au maintien dans la voie, assistance au freinage avancée, surveillance des angles morts...

Et en piochant dans les options de ce nouveau Grand Cherokee, il est encore possible d'ajouter à cette longue liste la nouvelle caméra de vision nocturne avec détection des piétons et des animaux, le nouveau système d'assistance à la collision aux intersections, le système de détection de la somnolence au volant, l'aide au stationnement parallèle et perpendiculaire et nouvelle reconnaissance des panneaux de signalisation, la nouvelle caméra de vue à 360° avec système autonettoyant ou encore le nouveau système d'assistance active à la conduite de niveau 2 (L2), les mains sur le volant et les yeux sur la route.