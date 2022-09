Celui qu'on pensait déjà appeler "Jeepster" s'appellera finalement "Avenger". Ce nouveau super-héros dans la galaxie des SUV compacts va sans doute faire une entrée fracassante dans ce segment très prisé où se battent des modèles comme le Peugeot 2008 ou encore le Renault Captur.

Pour le moment, Jeep est resté assez avare en matière d'informations, nous savons simplement qu'il mesurera un peu plus de quatre mètres de long et qu'il se situera sous le Renegade dans la gamme. Le Jeep Avenger sera disponible en Europe, son marché de prédilection, mais aussi sur d'autres marchés comme le Japon et la Corée du Sud.

L'Avenger sera officiellement dévoilé le 17 octobre prochaine, à l'occasion du Mondial de Paris, et sera également disponible à la commande à partir de cette date. La voiture arrivera en concession au début de l'année prochaine.

Comme un air de déjà vu ?

Pas esthétiquement tout du moins. Mais pour le reste, c'est un copié/collé des petits SUV de chez Stellantis. Le Jeep Avenger est basé sur la plateforme e-CMP (la plateforme modulaire de chez PSA utilisée pour les voitures électriques compactes comme les Peugeot e-2008, DS 3 Crossback E-Tense et autres Opel Mokka-e) et devrait également recevoir le même groupe motopropulseur électrique, à savoir un bloc électrique de 136 ch et une batterie de 50 kWh.

Un doute subsiste néanmoins au niveau de la batterie. Jeep annonce une autonomie maximale de 400 km, laissant ainsi suggérer des changements par rapport au groupe motopropulseur des e-2008 et Mokka-e, deux modèles qui peinent à dépasser les 370 km en cycle mixte avec une seule charge.

La version électrique de l'Avenger sera la seule disponible au début. Dans les mois qui suivront, l'Avenger sera également commercialisé avec des moteurs thermiques, certainement ceux du 2008, à savoir le trois cylindres essence 1,2 litre PureTech de 130 ch. Reste à savoir si une version diesel sera de la partie. Si c'est le cas, il s'agira sans doute d'un quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI de 130 ch.

Produit à Tychy, dans l'usine polonaise de Stellantis, le Jeep Avenger sera construit sur les lignes dont sortiront également les futurs petits SUV de chez Fiat et Alfa Romeo.

Rendez-vous à Paris pour la suite

Aucune photo officielle de l'intérieur n'a été dévoilée lors de la présentation, il faudra donc attendre sa révélation au public au Mondial de Paris. Néanmoins, il y a quelques semaines, nous avons pu croiser la route d'un prototype dont l'intérieur n'était pas particulièrement camouflé.

Une photo espion de l'intérieur du prototype du Jeep Avenger

Comme vous pouvez le constater, la disposition est très différente de celle de ses grands frères, avec un ensemble construit à l'horizontale. La présence de la boîte manuelle confirme l'arrivée de motorisations thermiques.

Si le Jeep Avenger sera le premier modèle électrique de la marque sur le Vieux Continent, les débuts électriques de Jeep aux États-Unis seront confiés non pas à un, mais à deux modèles inédits : le Jeep Recon et le Wagoneer S. Tous les deux arriveront sur le marché américain respectivement en 2023 et 2024. Leur commercialisation en Europe est prévue à une date ultérieure.