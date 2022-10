Jeep a répondu présent au Mondial de l'Auto et présente son nouveau modèle, l'Avenger. le constructeur du groupe Stellantis a attendu le salon parisien pour exposer son SUV et annoncer tous ses détails techniques. Le constructeur américain a aussi fait le déplacement avec un concept doté d'une transmission intégrale et qui pourrait arriver dans les concessions un peu plus tard.

Outre ses quatre roues motrices, l'Avenger 4x4 Concept reçoit plusieurs modifications dont un pare-chocs plus large, des crochets de remorquage bleus, de nouveaux pneus et des protections supplémentaires. Cette Jeep peut accueillir une galerie de toit légère ainsi qu'un système de sangles qui maintient les bagages et les équipements en place.

Grâce à ce nouveau kit, l'Avenger 4x4 Concept annonce un angle d'attaque de 21°, un angle de fuite de 34° et un angle de crête de 20°. Sa garde au sol peut atteindre 20 cm ; pratique pour quitter le bitume.

Jeep n'a certes pas dévoilé la fiche technique de son concept, qui embarque probablement la même motorisation ainsi que la même batterie de 54 kWh que l'Avenger de série. Nous pensons également que ce concept a deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, et que la puissance totale revendiquée est supérieure aux 157 ch et 260 Nm de l'Avenger qui arrivera prochainement sur les routes. Quant à l'autonomie, elle sera légèrement inférieure, probablement aux alentours de 400 km en cycle mixte WLTP.

Pour recharger le Jeep Avenger 4x4 Concept, il suffit de le brancher à une borne rapide pour récupérer le maximum d'autonomie en peu de temps. Le baby-Jeep accepte une puissance de recharge maximale de 100 kW en courant continu et peut passer d'une autonomie de 20% à 80% en 24 minutes. Comme expliqué dans un précédent article (voir ci-dessous), ce SUV peut récupérer 30 km d'autonomie en seulement 3 minutes.