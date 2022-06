Essai Alfa Romeo Tonale

Dans l’imaginaire collectif, Alfa Romeo est synonyme de sportivité, de design latin dans ce qu’il a de plus fascinant, de passion… Mais quand on regarde la gamme actuelle, avec seulement deux modèles, les Giulia et Stelvio, aussi réussis soient-ils, on est loin des heures glorieuses de la marque.

Non pas que la firme au Biscione ne gagne pas d’argent. Au contraire, elle soutient qu’elle en gagne. Mais pour revenir au plus haut niveau, et nombre de constructeurs sont déjà passés par là, il va falloir faire du volume. Et en gagner encore plus.

Ça tombe bien, l’arrivée du "petit" Tonale est exactement là pour ça. Le nouveau SUV arrive sur un segment ultra-concurrentiel, celui dit des C-SUV, compacts. Et sur le papier, il débarque avec de nombreux atouts : un look très marqué Alfa, des technologies modernes… Et surtout il est la toute première Alfa Romeo électrifiée (MHEV et PHEV). Suffisant pour se faire une place au soleil ?

À quelques jours de son arrivée officielle sur les routes en cette fin juin 2022, nous avons pu l’essayer dans sa version Ti, avec moteur essence de 160 chevaux à hybridation douce.

De la couleur !

Arrivé en gare de Yvetot où nous attendent les Tonale, d’emblée c’est la couleur qui nous saute aux yeux. Du Rouge Alfa, du Bleu Misano, du Vert Montreal, autant de teintes qui vont à ravir au Tonale et qui devraient égayer nos routes un peu trop grises et blanches… Sublime !

Notre modèle d’essai du jour est un Tonale Ti, qui arbore la magnifique teinte verte, et est équipé de jantes alliage de 20 pouces Competizione qui font directement écho à celles des modèles historiques de la marque. Une option à 1800 € tout de même. D’autres touches esthétiques viennent rappeler le passé, comme les feux très fin à trois créneaux ou encore le « Trilobo » à l’avant constitué de la calandre et de deux prises d’air. La ligne de caisse évoque celle du profil d’un certain coupé Bertone. Autant d’appels du pieds au Alfistes convaincus !

Pour ce qui est des dimensions, l’Alfa Romeo Tonale mesure 4,53 mètres, soit 9 cm de plus qu’un Peugeot 3008 ou 5 cm de plus qu’un Audi Q3. Une dimension qui place notre italien entre le prochain Renault Austral et un Captur. Le coffre quant à lui est donné pour 500 litres (1550 litres banquette rabattue).

Technologie et nostalgie

Il suffit de mettre un pied à l’intérieur de cet Alfa Romeo Tonale pour là aussi reconnaître quelques éléments qui ont traversé les décennies et ont été remis au goût jour pour l’occasion. À commencer par cette double casquette qui chapeaute l’instrumentation. Signe des temps modernes, cette dernière est désormais numérique. Mais grâce à différentes configurations, on peut malgré tout opter pour un tachymètre et un compte-tour ronds, et plus vrais que nature, très réussis.

Visuellement les matériaux sont plutôt réussis. Au toucher le résultat n’est pas aussi probant, mis à part quelques plastiques durs. Même l’effet aluminium qui court sur la planche de bord (rétroéclairé avec 5 couleurs) déçoit en passant la main dessus. Mais le fait-on vraiment ?

Le volant est repris des Giulia et Stelvio, intégrant le bouton Start/Stop. Si notre version Ti n’a malheureusement pas de palettes derrière le volant, un court passage au volant d’une version Veloce nous a permis de constater qu’elles sont toujours aussi réussie, fixes, et en aluminium. On notera la molette du sélecteur de conduite DNA sur le côté de la console centrale.

Si la dalle d’instrumentation dépasse les 12 pouces, celle de l’écran central d’infodivertissement posée façon tablette n’excède pas 10,3 pouces. Les commandes de climatisation sont restent accessibles directement via des boutons sur la planche de bord. Un espace permet de recharger de manière très pratique par induction votre smartphone, mais des ports USB-A et USB-C sont aussi présents. On apprécie la compatibilité sans fil pour Android et Apple CarPlay.

Manque de punch

Un peu fermes, d’assise et au niveau du dos, les sièges en cuir permettent de trouver une position de conduite idéale. Petit bémol sur la rétrovision via le rétroviseur central, la lunette arrière étant en partie cachée par les appuie-têtes de la banquette.

Notre motorisation, un quatre cylindres 1.5 litres turbo de 160 chevaux et 240 Nm de couple embarque une batterie 48 volts pour une hybridation douce. Un système (alterna-démarreur sur la boîte de vitesses) qui permet dans ce Tonale, et contrairement à des concurrents, d’entraîner les roues et de rouler en tout électrique (entre 500 m et 2 km, sans dépasser 15 km/h). Donc de manière assez étonnante, nos premiers tours de roues se sont faits de manière totalement silencieuse.

En ville, le Tonale est à son aise, si ce n’est peut-être un angle de braquage qui aurait mérité d’être légèrement plus petits. En sortant de la ville, la direction se montre floue quand le rythme s’accélère. Une direction à la sensation très artificielle, « chewingumeuse », difficile à doser dans les virages, obligeant à donner des à-coups. Dommage, d’autant plus qu’en mode Sport, ou plutôt D (Dynamic), on ressent effectivement la direction précise et directe qu’on nous avait promis.

De même l’agrément moteur est peu convaincant, avec un temps de latence du turbo qui agace quand on appuie sur l’accélérateur. Dommage car sinon les passages de rapports sont doux, sans à-coups, et le moteur se montre relativement discret à l’oreille.

En ce qui concerne les réglages, on retrouve une disposition MacPherson à l'avant et à l'arrière et un calibrage équilibré entre le calme et le confort, bien qu’un peu ferme parfois, ce que les jantes de 20 pouces ne viennent pas aider. La suspension adaptative est cependant recommandée.

Côté consommation, lors de notre essai essentiellement sur routes nationales, avec un peu de ville également, nous avons relevé 6,8 litres aux 100 km.

Conclusion

Alfa Romeo place de gros espoirs dans son nouveau Tonale. Et il a effectivement de quoi séduire sur bien des points : il est esthétiquement très réussi, accueillant, technologique, et très bien équipé de série vis-à-vis de la concurrence.

On regrette donc juste quelques matériaux intérieurs qui n’auraient pas mérité d’y être, et le manque de vivacité du moteur, associé à une direction qui n’apprécie pas de sortir de la ville.

Reste que ce Tonale est très concurrentiel par rapport à une concurrence déjà fournie. Mieux équipé à motorisation équivalente que nombre de premiums allemands, il se positionne également dans une bonne moyenne de prix compte tenu de son équipement fourni. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas cher : débutant à 35 400 € en version Super et 130 chevaux, notre version d'essai s'affiche à 42 400 €.

Points positifs Points négatifs Look typique Alfa Romeo Finition pas toujours au niveau Technologies intérieures et de conduite Moteur de 160 ch creux Intérieur accueillant Direction floue, sauf en mode Sport

Photos : Marius Hanin