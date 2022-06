L'Alfa Romeo Tonale fera face à une féroce concurrence sur le segment des SUV compacts. L'Audi Q3, le BMW X1 ou encore le Mercedes-Benz GLA se dresseront devant lui.

Hasard du calendrier, le Tonale arrivera quasiment en même temps que le X1 présenté récemment par BMW. L'occasion de les comparer avec les chiffres que nous avons pour l'instant à notre disposition.

Au cœur du segment

En termes de dimensions, l'Alfa Romeo Tonale et le BMW X1 sont quasiment similaires et se positionnent au centre du segment des SUV compacts. L'Italien dépasse l'Allemand de seulement 3 cm : 4,53 mètres contre 4,50 mètres. La largeur est exactement la même (1,84 mètre), tandis qu'en termes de hauteur, c'est cette fois le X1 qui est plus haut de 4 cm (1,64 mètre contre 1,60 mètre). L'empattement (la distance entre le centre des roues avant et arrière) est de 2,63 mètres pour le Tonale et 2,69 mètres pour le X1.

Des cotes très similaires, mais "réparties" de manière assez différentes. En effet, l'Alfa Romeo Tonale bénéficie d'un aspect un peu plus dynamique, avec des lignes plus "latines" et plus travaillées. Le nouveau BMW X1, quant à lui, ne présente rien de vraiment surprenant en termes de style, avec des lignes très conservatrices, même si la face avant, nous devons le reconnaître, est un peu plus anguleuse par rapport à la précédente génération.

Pour ne pas empiéter sur l'habitabilité, nos deux SUV renoncent à une ligne de toit coupé. L'Alfa Romeo possède toutefois un pavillon légèrement plus plongeant que le SUV bavarois.

Alfa Romeo Tonale vs BMW X1 : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement Alfa Romeo Tonale 4,53 mètres 1,84 mètre 1,60 mètre 2,63 mètres BMW X1 4,50 mètres 1,84 mètre 1,64 mètre 2,69 mètres

À l'intérieur

S'il y a des différences et des similitudes à l'extérieur, c'est la même chose à l'intérieur. Les deux SUV mettent l'accent sur la digitalisation avec la présence de deux écrans : un pour l'instrumentation numérique et un pour l'info-divertissement.

La principale différence, c'est l'intégration de ces deux écrans. Les deux écrans du Tonale sont séparés, celui de l'instrumentation étant placé sous les yeux du conducteur, tandis que l'écran central se trouve en position légèrement rabaissée au milieu du tableau de bord. Le BMW X1, quant à lui, suit les traces de ses grands frères avec ses deux écrans formant une seule et grande dalle.

Sur le plan technologique, nos deux SUV sont très similaires, avec une connectivité de pointe, Android Auto et Apple CarPlay, la recharge sans fil du smartphone et plusieurs prises USB.

En termes d'habitabilité, l'empattement plus long de 6 cm du X1 devrait offrir encore plus de confort aux passagers arrière et plus d'espace de chargement, avec 540 litres contre 500 pour le Tonale.

Instrumentation Info-divertissement Coffre Alfa Romeo Tonale 12,3 pouces 10,25 pouces 500 litres BMW X1 10,25 pouces 10,7 pouces 540 litres

Les moteurs

Concernant les motorisations, la Tonale et la X1 font la part belle à l'électrification. Le X1 va même encore plus loin avec le iX1, un modèle 100 % électrique et basé sur la même plateforme que la version classique.

Ce qui diffère, c'est l'approche adoptée pour les modèles d'entrée de gamme : BMW adopte en effet un schéma classique de motorisations essence et diesel, tandis qu'Alfa Romeo débute directement avec des modèles micro-hybrides pour l'essence.

En haut de la gamme, nous retrouvons des hybrides rechargeables de 245 et 326 ch pour l'Allemande. L'Italienne se contente de 275 ch, mais cela devrait être largement suffisant. Les autonomies en tout électrique sont annoncées jusqu'à 89 km pour le X1 et jusqu'à 80 pour le Tonale.