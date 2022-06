BMW X1 (2022)

Il y a 13 ans naissait la BMW X1. Depuis, deux générations se sont succédées et 1,9 million d'exemplaires ont été vendus. Pour le constructeur allemand, le X1 est un véritable succès. Cette année, il remet le couvert avec une toute nouvelle génération (U11) à la fois thermique et électrique.

Plus moderne et plus grand

Le nouveau X1 ne change pas de forme, d'ailleurs, cette nouveauté s'apparente davantage à un profond restylage. Les changements les plus importants sont à rechercher au niveau des feux avant, des boucliers et des feux arrière. Il a aussi grandi de quelques centimètres. Avec 4,50 m de long, le X1 est plus long d'un peu plus de cinq centimètres. Il est aussi plus large de deux centimètres (1,84 m) et plus haut de quatre centimètre (entre 1,62 et 1,64 m). Enfin, dans l'optique d'offrir plus d'espace à son bord, son empattement pousse de 22 mm pour atteindre 2692 mm. Dans le coffre, et selon les versions, sa capacité évolue de 35 à 50 litres.

Les dimensions :

Longueur : 4,50 m

4,50 m Largeur : 1,84 m

1,84 m Hauteur : 1,62 m

1,62 m Empattement : 2,7 m

2,7 m Volume du coffre : de 540 à 1600 L

Si l'extérieur évolue sagement, l'intérieur fait sa révolution. Cet habitacle est fidèle aux derniers modèles de la marque. On retrouve un écran incurvé de 10,25 pouces derrière le volant couplé à un écran central de 10,7 pouces. Cet intérieur est joliment dessiné, il paraît plus moderne et plus techno qu'avant. De série, il reçoit la climatisation automatique bi-zone, de nombreux aides à la conduite, l'assistant de stationnement avec caméra de recul et un système de navigation avancé.

Toutes les versions sont équipées de série de jantes en alliage de 17 pouces. Bien entendu, pour les finitions xLine et M Sport, les jantes ont un diamètre de 18 pouces. BMW propose aussi des jantes de 19 pouces, et pour la première fois, des jantes de 20 pouces.

La finition M Sport - celle dont l'aspect est le plus sportif - bénéficie de série des jantes de 18 pouces, une suspensions adaptative, des sièges sport, un volant en cuir spécifique avec palettes de changement de vitesse.

Essence, diesel, électrique et PHEV

Au lancement, deux moteurs à essence et deux moteurs diesel sont proposés. Ces moteurs sont gavés par deux turbos et reliés à la transmission Steptronic à sept rapports.

Les motorisations :

sDrive18i : 1 499 cm3, 136 ch, 230 Nm

xDrive23i : 1 998 cm3, 204 ch, 320 Nm

sDrive18d : 1 995 cm3, 150 ch, 360 Nm

xDrive23d : 1 995 cm3, 197 ch, 400 Nm

Comme évoqué en début d'article, une version 100 % électrique est également proposée. Celle-ci est entrainée par deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour générer une puissance totale de 313 ch. La BMW iX1 xDrive30 passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 180 km/h. D'après BMW, sa batterie a une capacité utile de 64,7 kWh et son autonomie d'après le cycle WLTP varie entre 413 et 438 km (avec une consommation moyenne comprise entre 18,4 et 17,3 kWh/100 km).

Dans quelques mois, BMW ajoutera dans sa gamme deux motorisations hybrides rechargeables : BMW X1 xDrive30e et BMW X1 xDrive25e. Leur batterie de 14,2 kWh offrira une autonomie en tout électrique comprise entre 78 et 89 km (WLTP).