Le 24 mai 1972, la division BMW Motorsport GmbH, désormais connue sous le nom de "BMW M", naissait. Depuis un demi-siècle, le département sportif de la firme bavaroise signe les modèles les plus performants de la gamme. Et pour continuer les célébrations de son 50ème anniversaire, après la présentation de la M4 CSL, BMW M présente une M3 et une M4 en édition limitée.

Les BMW M3 et M4 50 Jahre Edition apportent avec elles quelques équipements spécifiques et des couleurs exclusives pour célébrer cet anniversaire de la meilleure des manières.

À chaque marché son édition spéciale

En Europe et sur d'autres marchés, la production de cette série spéciale débutera en juillet. Seule la M4 sera disponible sur le Vieux Continent. Elle sera disponible en "Carbon Black", "Macao Blue", "Brands Hatch Grey", "Imola Red" et "San Marino Blue". Les jantes de 19 pouces à l'avant et 20 à l'arrière auront le droit à un design exclusif "Orbit Grey Matt" ou "Gold Bronze Matt".

En Chine, la M4 sera disponible en "Fire Orange" et "Stratus Grey", deux couleurs spéciales choisies pour célébrer l'année du tigre dans le calendrier chinois.

Enfin, les États-Unis et le Canada auront le droit à 500 exemplaires de la M3 dans cinq couleurs qui rappellent les générations historiques précédentes : "Rouge Vermillion" (vu sur la E30), "Techno Violet" (un hommage à la E36), "Bleu Interlagos" (référence à la E46), Fire Orange" (pour la E92) et "Gris Limerock" (un hommage à la F80).

Quelle que soit la couleur, la carrosserie se distingue par des jantes en alliage "Orbit Grey Matt" et divers composants en fibre de carbone BMW M Performance Parts tels que le splitter, le spoiler ou encore les sorties d'échappement.

Souci du détail et performance maximale

L'intérieur de la M4 est reconnaissable à ses seuils de porte portant l'inscription "Edition 50 Jahre BMW M", à une plaque métallique au niveau de la console centrale "M4 Edition 50 Jahre BMW M" et au motif M sur les appuis-tête des sièges avec armature en fibre de carbone. Il en va de même pour les M3, qui portent également la gravure "M3 Edition 50 Jahre BMW M" et le numéro de série du modèle.

Rien de nouveau pour les moteurs en revanche, la M3 et la M4 sont toujours disponibles avec 480 ou 510 chevaux. Selon les marchés, elles peuvent être disponibles en boîte manuelle ou en boîte automatique, en propulsion ou en version xDrive.