Les BMW Série 1 et Série 2 Gran Coupé ne vont pas tarder à recevoir une petite mise à jour de mi-carrière. Après environ trois ans de commercialisation, les deux compactes bavaroises vont avoir le droit à quelques changements esthétiques et de nouvelles technologies afin de rester dans la course face aux Audi A3 et autres Mercedes-Benz Classe A.

Mais en attendant que ce restylage pointe le bout de son nez, les Série 1 et Série 2 Gran Coupé reçoivent une nouvelle finition baptisée M Sport Pro. Cette nouvelle édition apporte des améliorations ciblées à "la dimension sportive des deux modèles", tant au niveau de leurs caractéristiques de conduite que de leur apparence.

La finition M Sport Pro est basée sur les équipements des finition M Sport et intègre quelques nouveautés, comme une peinture métallisée ou des selleries en cuir bicolores exclusives. Nous retrouvons également des jantes M de 18 pouces à rayons en Y et finition bicolore noir/argent, disponibles exclusivement pour cette finition. Par ailleurs, les logos "BMW M 50 ans" peuvent être ajoutés gratuitement pour le capot, le hayon du coffre et les moyeux de roue.

La finition M Sport Pro est disponible pour toutes les déclinaisons moteurs de la BMW Série 1 et de la BMW Série 2 Gran Coupé, à l'exception de la BMW 128ti. En outre, la BMW M135i xDrive et BMW M235i xDrive Gran Coupé peuvent également être équipées de l'Édition M Sport Pro.

L'Édition M Sport Pro sera disponible pour la BMW Série 1 et la BMW Série 2 Gran Coupé à partir de juillet 2022. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais ils devraient être légèrement supérieurs à ceux de la finition M Sport.