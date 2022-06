Combien consomme réellement l'Alfa Romeo Tonale équipée du nouveau moteur 1.5 Hybrid de 160 ch ? Pour être parmi les premiers à répondre à cette question sur l'une des voitures les plus attendues de ces dernières années, nous avons engagé la Tonale dans notre test de consommation réelle.

Le résultat sur le parcours standard de 360 km de Rome à Forlì est une consommation moyenne de 5,00 l/100 km (20,00 km/l) avec une dépense de 35,62 € pour l'essence utilisée pendant le voyage.

Au milieu du classement

Dans notre classement des consommations réelles, l'Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT occupe donc une position intermédiaire parmi les voitures à essence, catégorie à laquelle appartient également le moteur mild hybrid de la Tonale.

Avec ses 5,00 l/100 km, le Tonale égale le résultat de l'Opel Grandland X 1.2 L 130 ch et fait légèrement mieux que les Mazda CX-30 180 ch Skyactiv-X M Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Skoda Karoq 1.5 TSI ACT DSG (5,25 l/100 km - 19,0 km/l) et Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 ch DDCT 4x2 (5,45 l/100 km - 18,3 km/l).

Plus loin derrière, sur des SUV de taille et de puissance similaires, on trouve le Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 ch Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l), le Subaru XV 2.0i e-Boxer CVT Lineartronic MHEV (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) et le Jeep Renegade 1.0 T3 120 ch MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l).

La Tonale est en revanche battue par des modèles plus compacts comme la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), l'Opel Mokka 1.2 130 ch (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) et le Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l).

Sportif, mais sans exagération

La voiture testée était une Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT en version TI, une version déjà bien équipée qui se situe un cran en dessous de la Veloce. L'ajout de jantes en alliage de 20 pouces, de la peinture métallisée Montreal Green et des packs Harman Kardon, Techno Pack et Winter Pack porte le prix catalogue à un peu plus de 51 000 €.

Sur la route, cette Tonale 1.5 à traction avant dispose d'une boîte à double embrayage TCT à 7 rapports. Elle se révèle agréable à conduire et résolument précise en termes de réglages et de direction, avec des performances brillantes mais pas trop sportives. La possibilité de se déplacer à faible vitesse et sur de courts trajets en mode 100 % électrique est intéressante.

L'espace pour les passagers est ample et même le coffre offre une bonne capacité de chargement, tandis que les assistants à la conduite et les systèmes de sécurité s'avèrent bien faits et efficaces, tout comme l'ergonomie des commandes, l'interface d'infodivertissement et l'instrumentation numérique. La caméra arrière et l'assistant de stationnement sont également bons.

Consommation correcte

En usage quotidien, notre Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT TI a maintenu de bonnes moyennes de consommation, en ligne avec les concurrents essence et mild hybrides de puissance et de catégorie égales.

Seuls les chiffres de consommation en ville et sur autoroute sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais le réservoir d'essence de 55 litres assure une autonomie rassurante de plus de 700 km. Avec une utilisation prudente de l'accélérateur et sur des trajets extra-urbains, l'autonomie avec un réservoir plein peut même être proche de 1000 km.

Les consommations selon différentes situations de conduite

Urbain : 7,2 l/100 km (13,2 km/l)

726 km d'autonomie

7,2 l/100 km (13,2 km/l) 726 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

830 km d'autonomie

6,6 l/100 km (15,1 km/l) 830 km d'autonomie Autoroute : 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

742 km d'autonomie

7,4 l/100 km (13,5 km/l) 742 km d'autonomie Ecoconduite : 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1309 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT TI Hybride (essence) 118 kW Euro 6d-ISC-FCM N.D. 139-144 g/km

Données

Modèle : Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT TI

Prix de base : 42 400 €

Date de l'essai : 03/06/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 33°/Ensoleillé, 23°

Prix du carburant : 1,979 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 916 km

Kilométrage au début de l'essai : 3127 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 79 km/h

Pneumatiques : Pirelli P Zero - 235/40 R20 96V XL AR (Label UE: C, B, 71 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 5,00 l/100 km (20,00 km/l)

Ordinateur de bord : 5,0 l/100 km

À la pompe : 5,0 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 35,62 €

Dépense mensuelle : 79,16 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 202 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1100 km