Les voitures neuves équipées d'un moteur diesel sont de plus en plus rares. L'offre limitée de nouveaux modèles diesel, la nécessité de réduire les émissions de CO 2 et la migration vers les groupes motopropulseurs électrifiés font des voitures diesel un choix réservé à quelques grands voyageurs ou à ceux qui changent souvent de voiture.

L'Opel Grandland 1.5 diesel 130 ch est l'un des rares nouveaux modèles carburant au diesel. Nous l'avons essayé dans le cadre de notre rubrique durant laquelle nous avons relevé une consommation moyenne de 3,75 l/100 km (26,67 km/l) sur le trajet standard de 360 km entre Rome et Forlì, en dépensant seulement 21,99 € de diesel pour le voyage.

Parmi les meilleurs SUV diesel

Avec cette belle démonstration d'efficacité, l'Opel Grandland renouvelé avec moteur diesel se positionne dans la partie la plus élevée et la plus "noble" (moins de 4 l/100 km) du classement de la consommation réelle de carburant, Il n'est dépassé dans la catégorie des SUV/crossover diesel que par le Citroën C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 (3,35 l/100 km - 29,8 km/l), le Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l) et, de peu, de son cousin le Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l).

Plus bas dans le classement, on retrouve la Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 ch (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Citroën C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), la Skoda Karoq 2.0 TDI 150hp DSG 4x4 (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) et Jeep Compass 1.6 MultiJet II 120cv 4x2 (4,85 l/100 km - 20,6 km/l).

Espace et équipement

Le Grandland que nous avons testé est proposé en finition GS Line avec l'ajout de divers packs de sécurité et de confort. Il s'agit d'un SUV très spacieux et moderne, doté d'une confortable boîte de vitesses automatique AT8 et d'un moteur diesel 1,5 litre de 130 ch toujours performant, mais sans être sportif.

Le compartiment de chargement est appréciable, les phares adaptatifs avec technologie IntelliLux LED Pixel sont utiles et l'instrumentation numérique est appréciable, tandis que l'écran tactile central de 10 pouces du système d'infodivertissement est un peu moins satisfaisant que celui de certains concurrents.

Des jantes en alliage de 18 pouces en finition noire, un hayon électrique à ouverture automatique mains libres, le maintien de la trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif sont tous inclus dans la voiture d'essai.

Une consommation faible

La consommation de carburant du nouvel Opel Grandland 1.5 diesel 130 ch reste faible dans toutes les conditions de conduite, notamment par rapport à ses dimensions (4,47 mètres de long) et à sa masse (1532 kg) qui le placent parmi les plus grands SUV compacts.

Ce n'est qu'en circulation urbaine et sur l'autoroute que l'efficacité baisse un peu, mais elle reste à un très bon niveau. Le réservoir de 53 litres assure une autonomie élevée et constante, de 800 km environ à plus de 1400 km en éco-conduite.

Consommation dans divers parcours

Urbain : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

895 km d'autonomie

: 5,9 l/100 km (16,9 km/l) 895 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

943 km d'autonomie

: 5,6 l/100 km (17,8 km/l) 943 km d'autonomie Autoroute : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

895 km d'autonomie

: 5,9 l/100 km (16,9 km/l) 895 km d'autonomie Eco-conduite : 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.510 km d'autonomie

: 3,5 l/100 km (28,5 km/l) 1.510 km d'autonomie Consommation maximale : 20,2 l/100 km (4,9 km/l)

259 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emission CO2

(WLTP) Opel Grandland 1.5 Diesel 130 ch AT8 S&S GS Line Diesel 130 ch Euro 6d 1532 kg 134 g/km

Données

Modèle : Opel Grandland 1.5 DIesel 130 ch AT8 S&S GS Line

Prix de base : 36 550 € (hors remises)

Date de l'essai : 22/10/2021

Météo (départ/arrivée) : Beau temps, 20°/Beau temps, 14°

Prix ​​du carburant : 1,629 euro/l (Diesel)

Nombre de kilomètres parcourus : 885 km

Kilométrage au début de l'essai : 1647 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 78 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 S1 - 225/55 R18 102V XL (Etiquette UE: B, A, 70 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 3,75 l/100 km (26,67 km/l)

Ordinateur de bord : 3,9 l/100 km

À la pompe : 3,6 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 21,99 €

Dépenses mensuelles : 48,87 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 327 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1400 km

