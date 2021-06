Apparu en 2017, le cousin technique du Peugeot 3008 s'offre un gros restylage de mi-carrière et intègre les nouveaux codes esthétiques de la marque au Blitz. Et outre une très grosse mise à jour, le Grandland perd son suffixe "X" dans la bataille, un élément marketing passager pour souligner le côté "baroudeur" du modèle.

Comme vous pouvez le constater via les photos, l'Opel Grandland reçoit une nouvelle face avant et non pas un simple remodelage à peine visible des optiques et du bouclier. Le SUV germanique adopte la nouvelle calandre "Vizor" inaugurée l'an dernier sur un autre SUV de la marque qui a fait peau neuve, à savoir l'Opel Mokka. Les optiques sont désormais intégrées à la calandre, accentuant ainsi l'impression de largeur. À l'arrière, les changements sont un peu moins visibles, avec simplement l'arrivée d'un nouveau monogramme Grandland au centre du hayon.

Le restylage ne s'arrête pas seulement à l'extérieur, puisque l'habitacle a aussi le droit à quelques gros changements. En tout cas pour un restylage. La planche de bord a été entièrement modernisée avec l'adoption d'un double écran, l'un de 12 pouces pour le système d'instrumentation, et l'autre de 10 pouces pour l'info-divertissement. Les aérateurs ont désormais une forme différente, tandis que le bas de la console centrale n'a pas évolué.

Sous le capot, Opel n'a pas encore annoncé la gamme de moteurs, mais il ne devrait pas y avoir de gros changements par rapport au modèle sortant. Les deux versions hybrides rechargeables de 225 et 300 chevaux devraient perdurer, tandis que les moteurs thermiques classiques, à savoir l'essence PureTech de 130 chevaux et le diesel 1,5 litre BlueHDI de 130 chevaux, seront toujours au catalogue.

Au chapitre des équipements, le Grandland reçoit des optiques Matrix LED, un système de vision nocturne comme une certaine Peugeot 508, ou encore un nouvel assistant à la conduite sur autoroute, qui combine l'action du régulateur de vitesse actif et du centrage dans la voie. Comme d'habitude, le niveau d'équipements variera en fonction des finitions. La gamme sera présentée en même temps que les tarifs d'ici quelques semaines. Les prix ne devraient pas beaucoup évoluer. Pour rappel, le Grandland X débutait à partir de 25 400 euros en thermique et 34 100 euros en hybride.