Depuis sa présentation, la principale critique adressée à l'Alfa Romeo Giulia concerne l'aspect technologique. Rien à dire sur l'agrément de conduite, qui est de haut niveau, mais entre les phares bi-xénon et l'infotainment particulièrement pauvre, elle ne pouvait pas se comparer avec les Allemandes.

Sur l'aspect de la technologie embarquée, un pas en avant avait déjà été franchi à l'occasion de l'année modèle 2020, en se concentrant sur l'infotélématique et les assistants de conduite. Aujourd'hui, à l'aube de 2022, l'Alfa Romeo Giulia est le protagoniste d'un restylage qui met à jour les blocs optiques - désormais à LED et inspirés de la Tonale - et l'instrumentation, désormais 100% numérique.

Meilleur éclairage

Mais allons-y dans l'ordre et commençons par la principale nouveauté extérieure : les phares matriciels à LED qui, en plus de mieux éclairer, présentent un design en triple " U " dérivé de la Tonale. Une nouveauté très attendue qui intègre des feux de jour et des indicateurs de direction dynamiques.

La nouvelle technologie permet d'ajuster automatiquement le faisceau lumineux en fonction de la vitesse et de la présence ou non d'autres voitures, en n'éteignant que certains secteurs afin de ne pas éblouir les autres automobilistes tout en maintenant le meilleur éclairage possible sur le reste de la route. Les groupes de feux arrière à LED ont également fait peau neuve avec une finition en verre fumé et noir brillant.

Instrumentation numérique

Également empruntée à la Tonale, l'instrumentation 100% numérique, placée dans une paupière qui rappelle le design "binoculaire" typique des Alfa du passé. L'un des trois graphismes disponibles, Heritage, est également tourné vers le passé, inspiré des modèles des années 1960 et 1970, avec des détails particuliers tels que les chiffres inversés à l'extrémité du compteur de vitesse. Les deux autres graphiques sont baptisés Evolved, avec compteur de vitesse et compte-tours sur les côtés, et Relax, avec un design simple et linéaire.

Outre l'instrumentation numérique de 12,3 pouces, l'intérieur de l'Alfa Romeo Giulia conserve l'écran tactile de 8,8 pouces du système d'infodivertissement avec des mises à jour en temps réel et une connectivité complète, pour contrôler à distance certaines fonctions de la berline comme le verrouillage/déverrouillage des portes, l'allumage des feux, etc. à l'aide de votre smartphone.

L'expérience de Tonale revient également dans la technologie NFT (Non-Fungible Token) appliquée aux principales informations sur la voiture et aux différentes opérations effectuées. En simplifiant au maximum, cette technologie repose sur la "carte blockchain", c'est-à-dire un registre numérique inaccessible aux autres et non modifiable, qui enregistre chaque donnée et sert ainsi de garantie en cas de vente à un nouveau propriétaire.

Mécanique inchangée

Il y a toujours la plateforme Giorgio avec la traction arrière ou intégrale, la possibilité d'avoir le différentiel à glissement limité mécanique Q2, le système de freinage by-wire, l'arbre de transmission en fibre de carbone et tout ce qui a fait tomber les gens amoureux de la conduite de la berline italienne.

La gamme de moteurs, quant à elle, subit une réduction et se compose désormais du 2.2 turbodiesel de 160 ch, combiné à la propulsion arrière, et de 210 ch avec la transmission intégrale. Du côté de l'essence, le 2.0 turbo reste avec 280 ch et la transmission intégrale. Le communiqué de presse ne le mentionne pas, mais l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio restera également dans la liste, avec son V6 de 2,9 litres développant 510 ch. Pas de moteurs électrifiés donc, du moins pour l'instant.

En ce qui concerne les niveaux de finition, les niveaux actuels sont maintenus : Super, Sprint, Ti et Veloce. On ne sait rien des prix de l'Alfa Romeo Giulia 2022 ni de sa commercialisation, qui devrait avoir lieu au début de l'année 2023, lorsque d'autres nouveaux modèles Alfa Romeo arriveront.