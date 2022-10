Alfa Romeo planifie son avenir sans oublier le passé. À l'occasion du salon italien "Auto e Moto d'Epoca", la marque du Biscione a présenté son programme patrimonial "Alfa Romeo Classiche", qui comprend une série de services spécifiques pour la protection et la valorisation des modèles historiques.

De cette façon, toute personne possédant une ancienne Alfa Romeo pourra demander une certification pour son modèle et effectuer une restauration complète.

Les services disponibles

Le programme comprend le certificat d'origine, le certificat d'authenticité et les services de restauration déjà mentionnés.

Le certificat d'origine est un document qu'Alfa Romeo met à disposition depuis 2016 et concerne la possibilité de découvrir l'historique de chaque voiture à travers le numéro de châssis. Le service consiste en un contrôle documentaire auprès des registres de la marque et en l'émission ultérieure d'un document attestant de l'année exacte de production et de la configuration originale de l'exemplaire.

Le certificat d'authenticité est obtenu à l'issue d'un processus rigoureux d'inspection et d'évaluation mené par une équipe spécialisée qui vérifie l'authenticité réelle de la voiture et de ses composants ainsi que le fonctionnement des principales pièces mécaniques. L'examen de la voiture a lieu dans les Officine Classiche di Mirafiori, dans les centres Stellantis&You de Rome et de Palerme, ou bien directement au domicile du client.

Enfin, avec le service de restauration, vous pouvez demander une série d'opérations allant du simple entretien à la restauration complète de la voiture.

La direction générale gère toutes les opérations

Alfa Romeo souligne que, pour la première fois dans l'histoire, le top management de la marque sera personnellement impliqué dans toutes les activités décrites ci-dessus. En effet, le comité de certification est présidé par Jean-Philippe Imparato, le PDG d'Alfa Romeo, et le responsable du département Patrimoine avec le soutien du Musée Alfa Romeo.

Parmi les nouveautés du programme, une zone web "Alfa Romeo Classiche" qui sera totalement revue d'un point de vue graphique pour accéder encore plus facilement aux différentes informations.