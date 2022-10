Pour 2023, l'Alfa Romeo Stelvio change de style et de gamme en s'inspirant de la Tonale, plus compacte. Le SUV italien, qui sera disponible à partir de février 2023, reçoit une mise à jour en reprenant en partie le design à trois feux des phares avant et quelques détails de la calandre.

Les feux arrière à LED sont également nouveaux, avec une finition en verre et transparente, tandis qu'à l'intérieur, le nouveau combiné d'instruments numériques logé dans la paupière classique en forme de "télescope" se distingue nettement. La gamme d'équipements est également nouvelle et comprend les versions Super, Sprint, Ti et Veloce, ainsi que la série spéciale Competizione qui fait ses débuts en gris mat Moon Light. Aucune information, pour l'instant sur les prix.

Avec de nouveaux feux à LED

En entrant un peu plus dans les détails, nous constatons que l'Alfa Romeo Stelvio conserve pratiquement intacts les formes et le caractère qui ont rendu populaire le SUV du Biscione, les nouveautés se concentrant sur les phares. À l'avant, on remarque les groupes optiques qui, à l'intérieur d'une lentille de forme inchangée, abritent pour la première fois trois phares matriciels adaptatifs Full-LED , une solution inspirée de la Tonale, mais aussi de l'historique Alfa Romeo SZ et du concept Proteo.

Ces nouveaux phares comprennent également des feux de jour et des indicateurs de direction dynamiques, auxquels s'ajoutent des feux de croisement adaptatifs, des feux de route automatiques et des feux de bienvenue et de fermeture. À l'intérieur du "trilobe", c'est-à-dire le bouclier avant et les deux prises d'air inférieures, se trouve une grille avec une nouvelle texture.

L'instrumentation numérique arrive

Le tableau de bord du Stelvio devient numérique, mais toujours dans le boîtier "télescopique", avec un écran TFT de 12,3 pouces qui peut être reconfiguré selon trois thèmes différents. La configuration Evolved met en valeur la zone centrale tout en conservant les deux panneaux latéraux, la Relax se concentre sur la simplicité des informations essentielles et l'Heritage renvoie aux modèles historiques d'Alfa Romeo, avec les chiffres inversés à la fin du compteur de vitesse.

Pour le reste, l'intérieur confirme le style et les équipements du modèle sortant, y compris la présence des services Alfa Connect et de la fonction My Remote pour contrôler à distance l'état de la voiture sur le smartphone. La technologie NFT (Non-Fungible-Token) arrive également pour la première fois sur le Stelvio. Il s'agit en fait d'un registre numérique secret et non modifiable sur lequel sont enregistrées les principales informations et données relatives à la vie de la voiture individuelle.

Les motorisations

Pour l'instant, il y a peu d'informations sur la mécanique, mais Alfa Romeo confirme la disponibilité sur le Stelvio du moteur diesel à propulsion arrière de 160 ch, du diesel Q4 à traction intégrale de 210 ch et du 2.0 turbo essence Q4 de 280 ch. Le tout couplé à la transmission automatique ZF à 8 vitesses.

Puissance Traction Stelvio 2.2 Turbo Diesel AT8 RWD 160 ch Arrière Stelvio 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 210 ch Intégrale Stelvio 2.0 Turbo Essence AT8 Q4 280 ch Intégrale

Sur la finition Veloce, il est toujours possible d'ajouter le différentiel autobloquant arrière Q2, tant pour le Stelvio à propulsion que pour les modèles à traction intégrale Q4.

Pour l'instant, il n'est pas question dans la gamme Stelvio des moteurs turbo essence de 200 ch et turbodiesel de 190 ch. Il n'y a pas non plus de confirmation officielle du restylage du Stelvio Quadrifoglio, bien qu'il ait déjà été immortalisé par les photos espions. Il devrait faire ses débuts à une date ultérieure.

Stelvio Competizione, série spéciale en gris mat

Une nouveauté dans la gamme est l'Alfa Romeo Stelvio Competizione, une série spéciale basée sur le Veloce et disponible avec toutes les motorisations, c'est-à-dire le haut de gamme et la version de lancement. Le Stelvio Competizione se reconnaît à sa peinture en gris Moon Light mat et aux étriers de frein rouges à l'intérieur des jantes en alliage de 21 pouces.

Dans l'habitacle, on remarque la sellerie en cuir fin noir avec surpiqûres rouges pour le tableau de bord et les sièges, ainsi que le système audio Harman/Kardon et les vitres teintées. L'équipement est complété par le badge Competizione sur les appuis-tête latéraux et avant, le système Alfa Active Suspension et la technologie NFT qui certifie l'unicité de chaque voiture Competizione, garantissant ainsi sa configuration originale.