Au milieu des Ferrari, Lamborghini et autres Maserati, la Fiat Panda est l'un des modèles les plus emblématiques de nos voisins transalpins et domine depuis des années le classement des voitures les plus vendues en Italie.

Un mythe intemporel qui a traversé différentes générations, avec des styles et des philosophies différents. Mais rien n'a entamé son mythe. Surtout celle de la variante 4x4, qui reste l'un des modèles les plus appréciés des personnes qui habitent à la montagne et montre des capacités hors normes.

Tout a commencé en 1983 avec la première série, équipée d'un système de l'autrichien (et spécialiste du secteur) Steyr-Puch. À partir de ce moment, la Fiat Panda 4x4 a trouvé et n'a jamais quitté sa place au firmament des voitures les plus aimées, appréciées et désirées en Italie.

Aujourd'hui, près de 40 ans après sa naissance, la petite voiture à quatre roues motrices renaît grâce à un restomod signé par la société émilienne Inglorious Basterds Cycle, un atelier spécialisé dans la création de motos personnalisées faites à la main, non insensible au charme de l'immortelle Panda 4x4.

Du muscle et plus de puissance

Les proportions et le style général incomparable restent ceux de la première série de la Fiat Panda 4x4, mais sont rendus plus musclés par les nombreuses interventions sur la carrosserie. Tout cela pour souligner sa vocation tout-terrain, en empruntant quelques éléments à d'autres grands mythes de l'Italie sur roues : Lancia Delta et Fiat Campagnola.

La voiture compacte de Turin a inspiré les passages de roue élargis, entièrement usinés et martelés à la main, tandis que les feux avant circulaires (dotés de la technologie LED) et le capot arrondi au centre proviennent du tout-terrain des années 1950. Le pare-buffle avant, les protections de bas de caisse et les énormes pneus montés sur des jantes de 15 pouces rappellent la vocation sauvage de la Panda 4x4 d'IBC Cycles. Le travail de personnalisation est complété par la galerie de toit avec lumière supplémentaire (également LED).

Pour ce qui est du moteur, le petit tout-terrain ne conserve pas le Fire 1.1 d'origine mais passe au 1.2 dérivé de la Fiat Punto et entièrement démonté afin de le mettre à jour et de l'améliorer (nouvelles soupapes, admission et échappement révisés, nouvelle culasse) et de le vitaminer grâce à un module à hybridation douce (fourni par Newtron) pour faire passer la puissance des 75 ch d'origine à 90 ch. La boîte de vitesses reste manuelle, mais une option automatique pourrait également arriver à l'avenir, sans vitesses rampantes (du moins pour le moment), bien que les mécaniciens puissent opter pour une boîte de vitesses en première.

Oubliez le passé

Ainsi, si extérieurement le restomod de la Fiat Panda 4x4 conserve des points communs avec le modèle général, à l'intérieur, l'essentiel du passé est mis de côté pour laisser place à une sellerie en cuir, des plastiques souples, la climatisation et la direction assistée. Et il y a aussi un clin d'œil à Rolls-Royce avec le parapluie inséré dans la porte.

Mais le plus impressionnant dans ce restomod est sans aucun doute l'instrumentation : oubliez les quelques éléments analogiques, car à leur place il y aura un double écran tactile pour gérer tous les aspects du restomod de la Panda 4x4.

Le prix officiel n'a pas encore été annoncé, mais il devrait se situer autour de 50 000 euros pour la version "de base", voiture donneuse comprise, et augmenter ensuite en fonction des nombreuses personnalisations disponibles, tant au niveau des matériaux que des divers accessoires externes tels que le treuil avant et bien d'autres encore.