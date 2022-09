Le 23 août, Nicola Materazzi, l'un des ingénieurs les plus importants de l'histoire italienne, est décédé. Son génie est à l'origine de modèles tels que la Ferrari F40 et les modifications apportées à la version de série de la Bugatti EB 110, qui ont défini toute une époque.

Dans les derniers mois de sa vie, l'ingénieur a collaboré avec Automobili Maggiore, une entreprise basée à Forte dei Marmi (LU) et spécialisée dans les restomods. Avec l'ingénieur Gianluca Maggiore, Materazzi a suivi de près la naissance de la GranTurismO.

Présentée ces derniers jours au Concours d'élégance de Hampton Court Palace au Royaume-Uni, elle est un hommage à la 288 GTO, un autre chef-d'œuvre de Materazzi.

Fidèle à l'original

Suivant la philosophie du premier restomod appelé Progetto M et basé sur la Ferrari 308 GTS Quattrovalvole, le GranTurismO ne dénature pas non plus les lignes du modèle original. Entièrement réalisée en fibre de carbone, la carrosserie a été "mise à jour" pour lui donner un aspect encore plus musclé, avec des voies plus larges et un splitter plus large.

Les prises d'air ont été élargies pour permettre à un moteur plus puissant de "respirer" correctement, tandis que les phares escamotables typiques ont été modernisés avec une bande à LED. Les jantes en alliage de 18 pouces reprennent le style étoilé des capots d'origine, et des prises d'air et des "ouïes" supplémentaires ont été ajoutées sur les côtés.

Il n'y a pas de photos de l'intérieur, mais M. Maggiore souligne qu'il existe de nombreuses possibilités de personnalisation des matériaux, des couleurs et des accessoires.

Châssis et moteur

Le châssis de base est le même que celui de la famille 208-308-328, mais il a été entièrement restauré et renforcé pour supporter une plus grande puissance. Un sous-châssis est fixé à la structure pour accueillir le moteur en position longitudinale et la nouvelle boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Du V8 Ferrari d'origine, seul le carter a été conservé. Pour le reste, Maggiore a mis à jour l'ensemble du moteur avec de nouveaux systèmes d'admission, de collecteur et de lubrification. En outre, le moteur pourrait compter sur des solutions techniques développées par Italtecnica telles que la bi-turbo séquentielle sélective et un double système d'alimentation.

Au final, le huit cylindres présente un encombrement réduit de 30 % par rapport au moteur d'origine, des spécifications dignes d'une voiture GT3 et une puissance proche de 600 ch.

En plus du groupe motopropulseur, Maggiore parle d'une nouvelle géométrie de suspension (en Ergal, un alliage d'aluminium dérivé de l'aéronautique) et d'un système de freinage de course Brembo.

Le GranTurismO sera produit en un nombre limité d'unités. Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été annoncés.