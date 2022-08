Cette voiture, toujours et sans aucun doute, rend fiers les Italiens. Une voiture conçue et construite dans un seul but : être la meilleure, pour célébrer les 40 ans du cheval cabré le plus célèbre du monde, la Ferrari F40.

En ce mois d'août 2022, l'homme qui l'a conçue et dessinée, son papa comme beaucoup l'appellent, l'ingénieur Nicola Materazzi, nous quitte à l'âge de 83 ans.

Une vie pour les moteurs, une vie pour l'Italie

Il est né le 28 janvier 1939 à Salerne, plus précisément à Caselle in Pittari, un petit village à la frontière de la Calabre tyrrhénienne. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1958 à Sapri, où il a commencé à concevoir et à construire ses propres karts. Peu après, il s'installe à Naples pour étudier l'ingénierie mécanique à l'université Federico II.

Son premier emploi remonte à 1964, lorsqu'il a suivi un stage chez Mobil, dans la même ville napolitaine, et qu'il s'est occupé pour la première fois de la chimie des carburants. En juin 1968, il déménage à Turin après avoir été nommé spécialiste des châssis, des suspensions et de la direction. Au cours de ces années, il a participé à la conception de la légendaire voiture de rallye Lancia Stratos.

Dans les années 1970, toujours pour Lancia, puis pour Abarth et enfin pour Ferrari, il devient superviseur et concepteur en chef de plusieurs nouveaux moteurs pour certaines des voitures les plus célèbres de l'histoire des trois marques, qui ont toutes une caractéristique en commun, la turbocompression.

Il a rejoint Maranello en 1979, suite à un appel direct d'Enzo Ferrari, qui le connaissait de nom pour son travail sur la Stratos quelques années auparavant.

Au cours de ces années, l'ingénieur s'est concentré sur un objectif en particulier, rendre les moteurs suralimentés, qui à l'époque n'avaient pas encore une grande longévité, fiables. L'application d'une turbine sur un moteur de série, en fait, était tout sauf simple et dans certains cas, Materazzi a dû redessiner un nouveau bloc à partir de zéro. C'était le cas, par exemple, du moteur de la Ferrari 288 GTO, qui a été présentée au Salon de l'automobile de Genève en 1984.

Ferrari 288 GTO

Par la suite, la conception de la voiture italienne par excellence, la Ferrari F40, a commencé, avec pas mal de difficultés. Au même moment, Alfa Romeo était en train de développer la future 164, et pour le Groupe Fiat, les deux présentations devaient se faire à distance. Ferrari a donc demandé à Materazzi de raccourcir le calendrier de conception, ce qui l'oblige à travailler les week-ends et les jours fériés. Avec beaucoup de difficultés, le 21 juillet 1987, la voiture a été présentée et le reste appartient à l'histoire.

La parenthèse Bugatti

L'ingénieur Materazzi quitte Ferrari, et donc le groupe Fiat de l'époque, à la fin de l'année 1987 en raison de désaccords avec la direction. Il rejoint ensuite Cagiva à la demande expresse de l'administrateur délégué de l'époque, Claudio Castiglioni, et devient directeur technique et sportif du département course jusqu'en 1991.

La même année, il est appelé par Romano Artioli, propriétaire de la Bugatti Automobili, pour prendre en charge un projet innovant déjà lancé par l'ingénieur Stanzani. Il s'agissait d'une hypercar, peut-être la première de l'histoire moderne, dotée d'un puissant moteur turbo et d'un aérodynamisme presque unique, qui serait construite dans une usine écologique et presque entièrement éclairée par la lumière naturelle, l'EB110 à Campogalliano.

Materazzi a d'abord résolu les problèmes de fiabilité du moteur du modèle original et a même créé une deuxième version spéciale, plus puissante, avec une vitesse de pointe de 340 km/h, la SS.

Au cours des années suivantes, l'ingénieur a réalisé d'autres projets sportifs très intéressants, tels que le B Engineering Edonis, jusqu'en 2005, date à laquelle il s'est retiré.

Ses connaissances en matière de vidéo

Si aujourd'hui nous savons beaucoup de choses sur Nicola Materazzi, ses projets, ses idées et ses études, le mérite revient au YouTuber Davide Cironi, qui avec le projet DriveExperience.it a réalisé au fil des ans plusieurs interviews de l'ingénieur :