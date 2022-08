Au fil du temps, la Ferrari F40 n'a cessé de prendre de la valeur. Un exemplaire vendu en ce mois d'août 2022 aux Etats-Unis a battu tous les records, il a été adjugé à 3 965 000 € ! Portant le châssis numéro 87041, il s'agit du 77e des 213 exemplaires construits pour le marché américain. Il est sorti d'usine le 30 octobre 1990 et a connu plusieurs propriétaires.

Cette F40 n'a étonnamment pas parcouru beaucoup de kilomètres. Malgré son âge avancé et les multiples propriétaires, elle n'a roulé que 1832 miles, soit à peine 2948 km ! Son premier propriétaire est un certain Ronald Budworth, qui l'a cédée en 1993 à Bob Scholefield et qui l'a soigneusement conservée durant 14 années. Elle n'avait alors pas roulé plus de 800 km.

Bob Scholefield l'a revendue à David E. Walters, avant de trouver preneur aux enchères en 2008. Elle a été certifiée en 2011 par la division Ferrari Classiche. En 2013, son nouveau propriétaire - Ian James Poulter - a effectué un entretien complet du moteur à 1300 miles (2092 km). Son précédent propriétaire l'a acquise en 2018, et a demandé à un technicien Ferrari d'effectuer un entretien complet avec le nettoyage des corps de papillon, la reconstruction des étriers de frein, la révision du système de climatisation, etc.

Gooding & Company explique que la Ferrari en question a remporté plusieurs prix remis par le "Ferrari Club of America". Outre le prix Platine, elle a aussi remporté le prix Coppa Bella Macchina, outstanding Supercar et Coppa GT.

La Ferrari F40 est motorisée par un moteur V8 de 2,9 litres bi-turbo. Elle délivre 478 ch et 577 Nm de couple. Elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et de filer à une vitesse maximale de 324 km/h. Ferrari avait prévu de ne produire que 400 exemplaires de sa F40, finalement, face au succès, 1311 exemplaires ont été construits. Peu présentent un état et un kilométrage aussi exceptionnels que le châssis 87041.