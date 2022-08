On ne présente plus la Ferrari F40. Ancêtre des Ferrari LaFerrari, Enzo et F50, c'était la supercar star des années 1980. Et aujourd'hui, l'un des exemplaires est à vendre en Europe. Comme vous allez vite le comprendre, cet exemplaire n'est plus tout à fait d'origine, mais son histoire et les modifications qui lui ont été apportées méritent le détour. Elle a été mise en vente par RM Sotheby's, et son prix ne peut être communiqué que sur demande.

Une longue série de courses

Cet exemplaire porte le numéro de châssis 80782. Comme l'explique RM Sotheby's dans sa description, il a été livré à l'importateur officiel Ferrari des Pays-Bas (Kroymans BV) après sa sortie d'usine en novembre 1989. Trois ans plus tard, Cavallino Tuning, la branche sportive de Kroymans l'a préparée afin de le transformer en voiture de course. Le moteur V8 est resté d'origine, contrairement à la suspension, aux freins, à l'instrumentation et à la carrosserie peinte en jaune à cette époque.

En 1995, cet exemplaire a reçu de nouvelles modifications grâce au travail de G-Tex basé au Royaume-Uni. RM Sotheby's précise que le moteur a également été préparé, on estime que sa puissance est passée à 700 ch. Elle a été vendue en 1997 à Michel Oprey qui l'a améliorée de nouveau et qui l'a utilisé en course jusqu'en 2006. Une équipe britannique l'a alors rachetée et continuée à participer à des courses jusqu'en 2009.

Restauration complète

Avant que son actuel propriétaire ne prenne possession de ce bijou, il a été expédié en Italie à destination de Maranello afin que le groupe Zanasi puisse le restaurer complètement. A cette occasion elle a été repeinte en Grigio Nardo. Sortie depuis quelques mois à peine de l'atelier Zanasi, son propriétaire aurait payé 123 000 € pour sa restauration complète. Il estime que sa Ferrari développe entre 700 et 1000 ch selon les configurations.

En consultant les annonces de la Ferrari F40, il n'est pas impossible que cet exemplaire soit proposé à la vente pour environ 2 millions d'euros.