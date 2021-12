Conduire une Ferrari F40 est quelque chose de très spécial. Quelque chose qui restera de l'ordre du rêve pour le commun des mortels. Et même si vous êtes un champion du monde de Formule 1, ça reste exceptionnel.

Nico Rosberg, ancien pilote de F1 sacré champion de la couronne mondiale en 2016, a un projet de retraite très particulier. Pendant son temps libre, il réalise des vidéos sur YouTube pour sa chaîne vlog automobile où il partage une partie unique du monde automobile avec ses abonnés. Pour fêter son million d'abonnés, Rosberg a emprunté une voiture très spéciale à son voisin. Quand on habite à Monaco, c'est plus facile !

Pour contacter son voisin et lui demander d'emprunter cette Ferrari F40, Rosberg a utilisé des post-its qu'il a placés sur la fenêtre de la F40. Il lui a suffi d'expliquer son identité, ses références de course et son numéro de téléphone pour que cette opportunité très spéciale se concrétise.

Il n'aura pas fallu longtemps pour que Rosberg comprenne à quel point la Ferrari F40 est spéciale. Même les pilotes de F1 ont une liste de choses à faire avant de mourir, et conduire une Ferrari F40 est tout aussi excitant pour lui que pour n'importe quel fan de supercars. La seule différence est le talent de pilote de Rosberg, qui est très probablement bien meilleur que n'importe lequel d'entre nous. Et peut-être même que Lewis Hamilton en 2016. Pour autant, la route empruntée dans cette vidéo semble légèrement éprouvante pour les nerfs.

Sur les routes étroites des hauteurs de Monaco, face à la Méditerranée, la Ferrari F40 est absolument sublime. Difficile d'imaginer un endroit plus spectaculaire pour apprécier l'une des voitures les plus incroyables jamais construites. Avec une mer d'un bleu limpide en toile de fond et des falaises rocheuses à pic qui projettent la note d'échappement de cette supercar biturbo, c'est un bonheur à regarder, et à écouter.

Dans les rues étroites de Monaco, cependant, les choses sont un peu effrayantes, pour ne pas dire plus. Heureusement, Rosberg est un habitué du trafic monégasque et la F40 rentre à la maison saine et sauve à la fin de la vidéo.