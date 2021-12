Lors de son temps de repos, Lewis Hamilton aime conduire l'une de ses nombreuses voitures. Le septuple champion du monde de F1 est propriétaire d'une magnifique Pagani Zonda qu'il utilise de temps à autre dans la principauté de Monaco.

Ses sorties n'échappent pas aux photographes et vidéastes en herbe qui suivent de très près ses moindres mouvements. Au mois d'août dernier, Lewis Hamilton a été aperçu au volant de sa supercar violette dont il est propriétaire depuis 2014.

Il se pourrait que ce soit la dernière apparition d'Hamilton à bord de cette voiture puisque Thezondaregistry indique qu'elle a été cédée à un client inconnu. Selon la même source, cette Zonda 760 LH ne serait plus à Monaco et aurait été expédiée jusqu'au Royaume-Uni.

Il est difficile de vérifier cette information, car ni Lewis Hamilton ni le prétendu nouveau propriétaire ne se sont manifestés pour annoncer la nouvelle. Quoi qu'il en soit, si la rumeur dit vrai, nous ne devrions pas tarder à voir cette voiture de l'autre côté de la manche conduite par une autre personne.

La Pagani Zonda 760 LH est une voiture très spéciale qui a été produite selon les spécifications souhaitées par Lewis Hamilton. Outre sa couleur, son moteur V12 de 7.3 litres développe plus 700 ch et est associé à une boîte manuelle. Hamilton a déclaré au journal The Sunday Times que cette voiture était terrible à conduire. D'ailleurs, en 2015, il a été impliqué dans un accident de la route avec un véhicule stationné.

Espérons que le nouveau propriétaire aura plus de chances avec cette supercar endiablée qui a parcouru moins de 1000 km depuis sa sortie d'usine. Lewis Hamilton pourra se consoler avec ses autres voitures d'exception dont deux Ferrari LaFerrari et une McLaren P1.