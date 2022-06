La Ferrari F40 fait rêver plus d'un, hélas, un exemplaire du sublime modèle au cheval cabré a fait une sortie de route à Mollis, en Suisse, lors du Kerenzerberg Rennen. Aux dernières nouvelles, il n'y a aucun blessé.

Tout allait bien pour la F40. Elle ne roulait pas plus vite que les autres voitures, mais son conducteur a perdu le contrôle de sa supercar à l'intérieur d'un virage. On entend distinctement les pneus crisser : est-ce que le conducteur a remis les gaz trop tôt ?

La face avant de la voiture a subi de gros dégâts. On pourrait penser qu'elle ne sera jamais réparée, mais n'oubliez pas que nous parlons ici d'une Ferrari F40. Vu son état et sa valeur, il est évident qu'elle sera rapidement remise sur route moyennant une somme conséquente. Après tout, le profil de la voiture semble encore en bon état, tout comme la partie arrière et l'habitacle de la supercar des années 80.

Record de vente ! Ferrari F40 - Prix record pour cet exemplaire bleu aux enchères !

Les choses auraient pu être bien plus pires. On se souvient que l'an dernier, une Ferrari F40 a pris feu au Japon. Celle-ci est irréparable. Quelques années en arrière, une autre Ferrari F40 a pris feu à Monaco. Sa face arrière a été fortement endommagée. Au mois de juillet 2020, le conducteur d'un autre exemplaire a perdu le contrôle de sa voiture en Australie avant de se retrouver sur le bas-côté de la route. L'état de cet exemplaire est beaucoup moins grave que tous les autres.

Pour rappel, Ferrari n'a produit que 1315 exemplaires de sa F40 entre 1987 et 1992. Nous ne savons pas combien d'unités sont encore en circulation aujourd'hui. La supercar italienne est motorisée par un V8 biturbo de 2,9 litres de cylindrée développant une puissance respectable de 478 ch. Tout le couple est envoyé aux roues arrière via une boîte manuelle à cinq rapports.