Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne se passe plus une semaine sans un nouveau restomod. Et celui présenté aujourd'hui est sans doute l'un des plus désirables. Il est l'œuvre des spécialistes américains de Ringbrothers et parvient à allier le charme de l'ancien avec les avantages d'une voiture moderne.

Cette Ford Mustang Cabriolet de 1964 est, contrairement à ce que l'on peut penser via les photos, un restomod poussé à l'extrême qui n'a plus grand-chose à voir techniquement avec le modèle d'origine.

En effet, seules les jantes sont d'origine, tout le reste a été revu, modifié et corrigé. Le châssis est nouveau par exemple, avec des dimensions qui augmentent d'environ 2,54 cm en longueur et en largeur. La calandre avant a également été modifiée et élargie pour permettre au moteur de mieux respirer.

Oui, mais quel moteur ? Pas de panique, il ne s'agit pas d'un bloc électrique, mais bien d'un V8. En revanche, il ne s'agit pas de celui de la Mustang des années 1960, mais d'un V8 Coyote plus moderne de 5,0 litres de cylindrée. Dommage que ses spécifications n'aient pas été divulguées.

Tout ce que nous savons, c'est que la puissance est transmise aux roues arrière via une transmission automatique à 10 rapports, la même que celle qui équipe l'actuelle génération de Mustang. Nous n'en saurons malheureusement pas plus pour le moment.

À l'intérieur, c'est absolument sublime, avec une ambiance à la fois vintage et minimaliste. Il n'y a pas de système d'info-divertissement, d'instrumentation numérique ou de sièges sport, tout est comme la Mustang de 1964, à quelques détails près.

Le prix de cette Ford Mustang restomod ? Top secret, mais compte tenu de toutes les pièces nécessaires pour lui donner vie et des plus de 4200 heures de travail, le chèque réclamé pour avoir la chance d'en prendre le volant devrait être conséquent.