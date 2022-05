Vous souhaitez vous faire plaisir mais vous n'avez pas les moyens de vous offrir une voiture de sport neuve. Vous ne voulez pas non plus dépenser une coquette somme d'argent pour acheter la voiture de vos rêves en occasion. Alors il ne vous reste plus qu'à la louer le temps d'une journée ou d'un week-end pour passer du bon moment derrière son volant.

Le loueur Hertz annonce l'ajout d'une nouvelle sportive à sa flotte. D'après les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, il s'agit de la Shelby GT500 ! Cette sportive est motorisée par un V8 de 5,2 litres de cylindrée développant la puissance de 770 ch pour 487 Nm de couple. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports.

Si Hertz met en location la Shelby GT500 via sa collection Adrenaline, ce n'est pas nouveau. Le partenariat entre les deux sociétés remonte à 1966. Cette année-là, Carroll Shelby a conclu un accord avec le loueur pour lui livrer ses Ford Mustang modifiées. C'est ainsi qu'est né le programme "Rent-A-Racer" de Hertz.

Vous serez déçus d'apprendre que la Shelby GT500 n'est disponible à la location qu'aux Etats-Unis. S'ils le souhaitent, les clients pourront aussi craquer et louer une Camaro ou une Porsche 911. En France, Hertz ne propose que des véhicules "premium" telles que la Mercedes-Benz Classe C ou encore le DS DS7 Crossback.

En 2020, le loueur de voitures a déposé le bilan aux Etats-Unis à cause de la pandémie de Covid-19. Un consortium d’investisseurs représenté par Knighthead Capital, Certares et Apollo a mis la main à la poche pour fournir 5,9 milliards de dollars à Hertz. Cela lui a permis de réduire sa dette de 80 %. Le loueur a aussi mis en place un plan de restructuration afin de réduire ses coûts. Il a en outre réduit la taille de sa flotte de véhicules et fermé certaines agences.