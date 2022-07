C'est désormais officiel : la nouvelle génération de Ford Mustang fera son apparition le 14 septembre prochain au salon de Détroit. Une première "locale" pour la voiture de sport américaine, qui va entrer dans sa septième génération.

L'information a été confirmée dans un tweet du PDG de la marque, Jim Farley : "J'ai hâte de pouvoir partager cela avec le monde entier", s'est réjoui le dirigeant. Et à la lecture du cahier des charges, on ne peut qu'être d'accord.

V8 et transmission manuelle confirmés

Nous savons d'ores et déjà que la nouvelle Mustang conservera son V8, d'autant plus que Ford envisage également de développer un modèle pour courir dans la catégorie GT3. Rappelons qu'en sport automobile, la catégorie GTE sera remplacée par une sorte de catégorie GT3 avec des packs spéciaux. Cela signifie également la possibilité de voir la Mustang courir dans une course classique américaine comme Sebring et, rien ne l'interdit, même au Mans.

L'assemblage de ce nouveau modèle aura lieu dans l'usine Ford, au sud de Détroit, à Flat Rock. Outre la version V8, la Mustang sera aussi lancée avec des motorisations EcoBoost déjà présentes sur la génération actuelle.

La présence d'une version avec une transmission manuelle est également confirmée, tandis qu'il n'y a toujours pas d'indices quant à un modèle hybride et doté d'une transmission intégrale. Si ce modèle sera bel et bien lancé, nous ne savons pas encore quand, et surtout avec quelle motorisation.

Plusieurs éditions spéciales lancées dans la foulée ?

Comme nous l'avions déjà souligné, Ford pourrait d'emblée proposer une version spéciale. Sur les dernières photos espion qui nous sont parvenues, l'idée d'un pack esthétique spécifique, d'un modèle Shelby, ou même d'une version Boss, avait en effet été évoquée.

Ce qui est clair, c'est que, compte tenu des prochaines réglementations anti-pollution qui entreront en vigueur aux États-Unis en 2026 et en Europe avec Euro 7, Ford lancera certainement davantage de versions spéciales et de séries limitées que par le passé.